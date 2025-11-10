Dolar
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? 2026 Yılı İçin Gerekli Şartlar

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? 2026 Yılı İçin Gerekli Şartlar

Yayınlanma
14
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? 2026 Yılı İçin Gerekli Şartlar
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılına yaklaşırken, yeşil pasaport almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için başvuru süreci ve gerekli belgeler önemli bir konu haline gelmiştir. Resmi adıyla hususi pasaport olarak bilinen yeşil pasaport, belirli kamu görevlerinde bulunan veya özel statülere sahip bireylere sunulan bir seyahat belgesidir. Yeşil pasaport sahipleri, Schengen bölgesi gibi birçok ülkeye vizesiz seyahat etme avantajına sahiptir. Peki, yeşil pasaport nasıl alınır ve 2026 yılı için geçerli olan şartlar nelerdir? İşte detaylar.

Yeşil Pasaport Alma Hakkına Sahip Olanlar

2026 yılında yeşil pasaport almak için belirli kriterler aranmaktadır. Bu pasaport türüne başvuruda bulunabilecek kişiler şunlardır:

  • 1., 2. ve 3. derece kadrolarda görev yapan devlet memurları ve emeklileri
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) eski üyeleri
  • Belediye başkanları
  • İhracatçılar Birliği’ne kayıtlı ve belirli ihracat limitini aşan iş insanları
  • Yeşil pasaport sahibi kişilerin eşleri ve 18 yaşını doldurmamış çocukları

Bu gruptaki bireyler, gerekli koşulları sağladıkları takdirde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yeşil pasaport başvurusu yapma hakkına sahiptir.

2026 Yılı İçin Yeşil Pasaport Alma Şartları

2026 yılı itibarıyla yeşil pasaport almak için öngörülen şartlarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Ancak, devlet kadrolarında görev süresi, ihracat limitleri ve gerekli belgelerin güncellenmesi gibi konular her yıl Resmî Gazete aracılığıyla duyurulmaktadır. Bu nedenle, 2026 başvuru dönemi öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yeşil Pasaport Başvuru Süreci

Yeşil pasaport başvurusu, 2026 yılında Nüfus Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru için öncelikle randevu alınması gerekmektedir. Randevu almak için randevu.nvi.gov.tr adresi kullanılabilir. Başvuru sırasında istenen belgeler şunlardır:

  • Onaylı pasaport talep formu
  • Kimlik kartı ve biyometrik fotoğraf
  • Çalışanlar için kurumdan alınan görev belgesi
  • Emekliler için emeklilik belgesi

Belgelerin teslim edilmesinin ardından, pasaport işlemleri birkaç gün içerisinde tamamlanmakta ve PTT aracılığıyla başvuru sahibinin adresine gönderilmektedir.

