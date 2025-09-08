Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti

Ünlü müzisyen ve eski Hepsi Grubu solisti Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük’ün vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurarak takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu. Acı haber, sanatçının hayranları ve sevenleri arasında hızla yayıldı, birçok kişi başsağlığı dileklerini iletti.

Yasemin Yürük Kimdir?

Yasemin Yürük, 21 Eylül 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise eğitimi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Bale alanında sürdürmüştür. Yürük, Atatürk Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesi’nde üç yıl süresince sahne alarak performans sergilemiştir. Müzik kariyerine 2000’li yıllarda büyük ilgi gören Hepsi Grubu ile adım atan sanatçı, günümüzde sosyal medya fenomeni olarak geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Sanatçı, kariyeri boyunca özel şan, piyano ve oyunculuk dersleri alarak yeteneklerini geliştirmiştir.

Mehmet Yürük Kimdir?

Mehmet Yürük, Yasemin Yürük’ün babası olup, özel yaşamını her zaman gözlerden uzak tutmayı tercih etmiştir. Kamuoyunda mesleği ve yaşı gibi detaylar hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır; ancak kızı Yasemin Yürük sayesinde tanınmış bir isim haline gelmiştir. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Mehmet Yürük, kızı ile olan ilişkisiyle ön plana çıkmıştır.

Mehmet Yürük’ün Vefat Nedeni

Mehmet Yürük’ün ölüm nedeni henüz açıklanmamıştır. Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babamız Mehmet Yürük’ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii’nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz.” ifadelerini kullanarak takipçilerini bilgilendirmiştir. Bu paylaşıma, sosyal medya üzerinden takipçilerinden ve hayranlarından çok sayıda başsağlığı mesajı gelmiştir. Yasemin Yürük, babasının kaybıyla derin bir acı yaşadığını dile getirmiştir.