Dolar
41,2772 %0,26
Euro
48,4058 %0,46
Gram Altın
4.799,99 % 0,93
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti

Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü müzisyen ve eski Hepsi Grubu solisti Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük’ün vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurarak takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu. Acı haber, sanatçının hayranları ve sevenleri arasında hızla yayıldı, birçok kişi başsağlığı dileklerini iletti.

Yasemin Yürük Kimdir?

Yasemin Yürük, 21 Eylül 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise eğitimi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Bale alanında sürdürmüştür. Yürük, Atatürk Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesi’nde üç yıl süresince sahne alarak performans sergilemiştir. Müzik kariyerine 2000’li yıllarda büyük ilgi gören Hepsi Grubu ile adım atan sanatçı, günümüzde sosyal medya fenomeni olarak geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Sanatçı, kariyeri boyunca özel şan, piyano ve oyunculuk dersleri alarak yeteneklerini geliştirmiştir.

Mehmet Yürük Kimdir?

Mehmet Yürük, Yasemin Yürük’ün babası olup, özel yaşamını her zaman gözlerden uzak tutmayı tercih etmiştir. Kamuoyunda mesleği ve yaşı gibi detaylar hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır; ancak kızı Yasemin Yürük sayesinde tanınmış bir isim haline gelmiştir. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Mehmet Yürük, kızı ile olan ilişkisiyle ön plana çıkmıştır.

Mehmet Yürük’ün Vefat Nedeni

Mehmet Yürük’ün ölüm nedeni henüz açıklanmamıştır. Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babamız Mehmet Yürük’ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii’nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz.” ifadelerini kullanarak takipçilerini bilgilendirmiştir. Bu paylaşıma, sosyal medya üzerinden takipçilerinden ve hayranlarından çok sayıda başsağlığı mesajı gelmiştir. Yasemin Yürük, babasının kaybıyla derin bir acı yaşadığını dile getirmiştir.

Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
#Magazin / 08 Eylül 2025
Anfaş Fresh Antalya Kapılarını Açıyor: 50 Ülkeden Katılım Bekleniyor
Anfaş Fresh Antalya Kapılarını Açıyor: 50 Ülkeden Katılım Bekleniyor
#Gündem / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025
Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025
Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı
Badem Unu Nasıl Yapılır?
Badem Unu Nasıl Yapılır?
Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi
Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi
Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu! Her Oyuncuya Verilecek Ödül Dudak Uçuklattı
Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu! Her Oyuncuya Verilecek Ödül Dudak Uçuklattı
İstanbul’da 8 Eylül Su Kesintisi! İSKİ’den İlçe İlçe Açıklama Geldi
İstanbul’da 8 Eylül Su Kesintisi! İSKİ’den İlçe İlçe Açıklama Geldi
Akbank'tan Kredi Fırsatı: İlk Kez Akbanklı Olanlara Özel %0,99 Faizle 100.000 TL Kredi İmkanı
Akbank'tan Kredi Fırsatı: İlk Kez Akbanklı Olanlara Özel %0,99 Faizle 100.000 TL Kredi İmkanı
Ankara'da Barış ve Çözüm İçin Öcalan'la Görüşülmesi Önemli
Ankara'da Barış ve Çözüm İçin Öcalan'la Görüşülmesi Önemli
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft