Wilma Elles'in Eşi Mehmet Şah Çelik: Kariyeri ve Aile Yaşamı

Oyuncu Wilma Elles'in Türk vatandaşlığı alması ve ismini değiştirmesi, özel yaşamına dair yeni bir merak uyandırdı. Bu bağlamda, eşi avukat Mehmet Şah Çelik'in kariyeri, kişisel yaşamı ve yeni doğan çocukları hakkında detaylı bilgiler gündeme geldi. Çelik, sadece bir hukuk uzmanı olmanın ötesinde, sanat, medya ve akademi alanlarında da etkili bir isim olarak dikkat çekiyor.

Mehmet Şah Çelik Kimdir?

Mehmet Şah Çelik, 12 Nisan 1987 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelmiştir. Dokuz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak büyüyen Çelik, eğitim hayatında çeşitli başarılar elde etmiştir. Avukatlık kariyerine adım atan Çelik, zamanla köşe yazarlığı, televizyon programcılığı ve tiyatro gibi farklı sanat dallarında da kendini göstermiştir. Günümüzde kendi hukuk bürosunun sahibi olan Çelik, aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim ve Hukuk Kariyeri

Mehmet Şah Çelik, lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2012 yılında kendi hukuk bürosunu kurarak avukatlık kariyerine başlamıştır. Çelik, özellikle ceza hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, iş hukuku ve sağlık hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi hukuku üzerine tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Sanat, Medya ve Akademik Çalışmaları

Mehmet Şah Çelik'in hukuk kariyerinin yanı sıra, sanat ve akademi alanlarına olan ilgisi de oldukça belirgindir. 2020 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders vermekte olup, 2017-2020 yılları arasında "Hukuk ve Sanat" isimli programın sunuculuğunu ve genel koordinatörlüğünü üstlenmiştir. 2019 yılından bu yana Önce Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Tiyatro ile de ilgilenen Çelik, İstanbul Barosu Tiyatrosu'nun kurucu ve yöneticisi olarak bu alanda aktif rol oynamıştır. Ayrıca, BKM Mutfak'ta kurduğu "Cübbesizler" doğaçlama ekibiyle de dikkat çekici performanslar sergilemiştir.

Wilma Elles ile Evliliği

Mehmet Şah Çelik, ünlü oyuncu Wilma Elles ile 18 Aralık 2022 tarihinde İzmir'de sade bir törenle evlenmiştir. Çiftin nikahına, yakın çevrelerinden yaklaşık 20 kişi katılmıştır. Evliliklerinden kısa bir süre sonra, çiftin yeni bir bebekleri dünyaya geldi. Çelik, sosyal medya hesabında yeni doğan çocuğuna dair yaptığı paylaşımda, "Allah'a şükür Seni sağlam kucağımıza aldık... Her şey güzel geçti... Daha çok şükredemezdim..." ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirmiştir.

Dil Yetenekleri

Mehmet Şah Çelik, çok yönlü kişiliğiyle dikkat çeken bir başka özelliği de dil bilgisi yeteneğidir. Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Kürtçe ve Farsça dillerine hakim olması, onu uluslararası alanda da avantajlı bir konuma getirmektedir.