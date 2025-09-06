Van'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, kafe işleten iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, Erciş Van Yolu Caddesi üzerinde bulunan kafelerinin önünde park halindeki araçta gerçekleşti. Musa ve Mehmet Demir isimli kardeşler, araç içinde bulundukları esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucunda ağır yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kardeşlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından, polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Saldırının ardından, ilgili birimler tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Erciş'te yaşanan bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü ve endişe yarattı. Gözaltına alınan şüphelilerin kimliği ve motive edilen sebep hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.