Emekli Öğretmen Mahmut Kafalı Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in tanınmış simalarından biri olan emekli öğretmen Mahmut Kafalı, 20 Aralık 2025 tarihinde vefat etti. Kafalı'nın ölümü, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere eğitim camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar boyunca eğitim alanında önemli katkılarda bulunan Kafalı, meslek hayatı boyunca birçok öğrenciye rehberlik etmiş ve onların gelişiminde etkili olmuştur.

Mahmut Kafalı'nın Eğitim Hayatı ve Katkıları

Mahmut Kafalı, öğretmenlik kariyeri boyunca sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda öğrencileriyle kurduğu sıcak ilişkilerle de tanınmıştır. Eğitim hayatına olan tutkusu ve öğrencilerine olan bağlılığı, birçok neslin hayatında olumlu değişim yaratmıştır. Kafalı, sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir mentor olarak da tanınmış, öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuştur.

Cenaze Töreni Detayları

Mahmut Kafalı'nın cenazesi, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü ikindi namazının ardından Nevşehir Külliye Camii'nden kaldırılacak. Cenaze namazının ardından, merhum öğretmenin naaşı Taşlıbel Mezarlığı'na defnedilecektir. Kafalı'nın vefatı, ailesi ve ona değer veren birçok kişi tarafından derin bir yasla karşılanırken, eğitim camiası da büyük bir kayıp yaşamıştır. Öğretmen Kafalı'nın anıları ve bıraktığı izler, onu tanıyan herkesin kalbinde yaşamaya devam edecektir.