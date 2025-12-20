Dolar
Şırnak ve Kayseri'de Yaralanmalara Neden Olan Trafik Kazaları

Şırnak ve Kayseri'de Yaralanmalara Neden Olan Trafik Kazaları

Yayınlanma
14
Şırnak ve Kayseri'de Yaralanmalara Neden Olan Trafik Kazaları
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 11 kişi yaralandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 araca çarparak 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kayseri'de ise iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Her iki olayda da yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Şırnak'taki Vinç Kazası

Cizre ilçesinde, Eyyüp K. (30) yönetimindeki vinç, kavşakta kontrolünü kaybederek 6 araca çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralananlar arasında vinç şoförü Eyyüp K. ile birlikte Ömer E. (37), Şahin S. (19), Yılmaz U. (23), Aydın B. (30), Ramazan E. (28) ve Sait A. (27) bulunuyor. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine ait güvenlik kameraları, vincin trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptığını gösteriyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'deki Otomobil Çarpışması

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen kazada, S.G. (21) idaresindeki otomobil, İ.Y. (30) yönetimindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sırasında, yaya olarak yoldan geçen E.G.Y. ve S.G. de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazaya tanıklık eden baba A.G., kızının yaralandığını öğrenince olay yerine gelerek tepki gösterdi. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Diğer Kazalar ve Yaralanmalar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen 81 yaşındaki Ahmet A., ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, öğretmen Şeyda Gülsoy yaralandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ayrıca, Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen bir kamyonun sürücüsü H.K. hastaneye kaldırıldı. Mudanya ilçesinde meydana gelen bir başka kaza ise yasak 'U' dönüşünün kazaya neden olduğu ve 1 kişinin yaralandığı bir olayla sonuçlandı.

Bu kazalar, Türkiye'deki trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazaların ardından soruşturmalar başlatıldı ve yetkililerin trafik güvenliği konusunda alacakları önlemler merakla bekleniyor.

