20 Aralık Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Ne Kadar?

20 Aralık Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Ne Kadar?

20 Aralık 2025 Cumartesi günü altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlayan piyasalarda gram, çeyrek ve ons altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren ön planda yer alıyor. Altın fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşması, kâr satışlarını da beraberinde getiriyor.

Altın Piyasasında Son Durum

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları, bu sabah sakin bir başlangıç yaptı. Özellikle son dönemde tarihi zirvelere yaklaşan fiyatlar, yatırımcıların kâr realizasyonu yapma eğilimlerini artırdı. Bu bağlamda, ons altın fiyatında 4.339 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olarak öne çıktığı görülüyor. Bu seviye, kısa vadeli fiyat hareketleri açısından piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izleniyor.

Güncel Altın Fiyatları

20 Aralık 2025 itibarıyla iç piyasalarda gram altın fiyatı 5.971,32 TL’den işlem görmektedir. Çeyrek altın ise 9.867 TL seviyesinde alıcı bulmakta. Yarım altın fiyatı 19.698 TL, tam altın fiyatı ise 39.291,12 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, 39.154 TL’den işlem görmekte ve büyük ölçekli yatırımcıların tercihi olan gremse altın fiyatı 98.529,11 TL’den satılmaktadır. Uluslararası piyasalarda ise ons altın fiyatı 4.340,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Piyasalardaki Dalgalanmalar ve Yatırımcı Beklentileri

Altın fiyatlarındaki bu görünüm, hafta boyunca yaşanan dalgalanmaların ardından piyasaların dengelenme çabası olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde hem küresel ekonomik gelişmeleri hem de ons altındaki kritik seviyeleri izlemeye devam edecek. Özellikle ekonomik veriler ve merkez bankalarının politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmaya devam edecek.

