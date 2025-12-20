Afyon’da Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Tarih Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde kar ve karla karışık yağmur, 28 ilde ise sağanak yağış beklentisi olduğunu açıkladı. Hafta sonu yurt genelinde yerel yağışların etkili olduğu gözlemlenirken, pazartesi gününden itibaren yeni bir serin hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklanan Hava Durumu Raporu

Son hava durumu raporlarına göre, özellikle İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu durum, Afyonkarahisar’da kar ve karla karışık yağmur yağışlarına yol açacak. Meteoroloji, pazartesi günü yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde gerçekleşeceğini duyurdu. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman yoğunlaşabileceği ifade ediliyor.

Kar ve Sağanak Yağış Beklentisi

Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya, Konya, Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat’ta da benzer şekilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Pazartesi günü Edirne’den Zonguldak’a, Antalya’dan Sinop’a kadar uzanan 28 ilde ise sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Muğla ve Antalya’nın kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Bu durum, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor. Rüzgârın genel olarak güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildiriliyor.

Buzlanma, Don ve Sis Riski

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade ediliyor. Özellikle Afyonkarahisar’da gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle, sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Soğuk Havanın Yayılması

Salı günü soğuk hava dalgasının doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve çevrelerinde kar yağışının kuvvetlenmesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise kar yağışının bazı bölgelerde aralıklarla devam edeceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, hava koşullarının zorlaşabileceği anlamına geliyor ve hazırlık yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.