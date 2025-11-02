Van Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düzeye İniyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar sonucunda ciddi bir su çekilmesi süreciyle karşı karşıya kalıyor. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, göldeki değişimi belgelendirerek, geçmişte çektiği fotoğraflarla günümüz görüntüleri arasındaki farkları ortaya koydu. Bu durum, gölün ekosistemine ve yerel halkın yaşamına etkilerini gözler önüne seriyor.

Göl Seviyesindeki Düşüş Belirginleşiyor

Van Gölü’nde yaşanan su çekilmesi, her yıl daha fazla hissedilir hale geliyor. Ferzende Coşar, 17 yıl önce çektiği fotoğraflarla günümüzdeki manzarayı karşılaştırarak, göldeki değişimin boyutunu izleyicilere aktardı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, kuraklık ve artan sıcaklıkların gölde ciddi su kaybına yol açtığını vurguladı. Kuraklık, gölün tarihi ve doğal zenginliklerini tehdit ederken, birçok mikrobiyalit de su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

Erciş Kıyılarında Çekilme Daha Belirgin

Van Gölü’ndeki en belirgin çekilme noktalarından biri Erciş kıyıları oldu. Çekilen fotoğraflar, özellikle bu bölgedeki su seviyesinin düşüşünü gözler önüne seriyor. İki yıl önce çekilen fotoğraflarda, iskelenin karaya çıkmış olduğu ve daha önce su altında kalan alanların otlarla kaplandığı dikkat çekiyor. Coşar, "Yaklaşık 17 yıl önce çektiğim fotoğraf ile şimdiki arasında büyük fark var. Göl, giderek geriliyor ve bunu gözlerimizle izliyoruz," şeklinde ifade etti.

Yağışlardaki Azalma ve Buharlaşmanın Artışı

Dr. Mustafa Akkuş, son yıllardaki kuraklığın göldeki su seviyesini hızla düşürdüğünü belirtti. Van Gölü, kapalı bir havza olduğundan dışarıdan su girişi olmamakta, yalnızca yağmur ve kar sularıyla beslenmektedir. Geçtiğimiz yıl kış aylarında yaşanan yağışların mevsim normallerinin altında kalması, özellikle Şubat ayında yüzde 60 oranında bir azalma yaşanmasına neden oldu. Bunun yanı sıra yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların da buharlaşmayı artırdığı ve her bir damla suya karşılık gölden 5-6 damla suyun buharlaştığı ifade ediliyor.

Dr. Akkuş, göl kenarında yer alan iskelelerin, çekilmenin en iyi göstergesi olduğunu belirtti. Önceki yıllarda tamamen suyun içinde olan iskelelerin günümüzde karaya çıktığını ve göle olan uzaklıklarının kilometrelerce uzadığını aktardı. Van Gölü’ndeki bu dramatik değişim, hem doğal yaşam hem de yerel halk için ciddi sonuçlar doğurmayı sürdürüyor.