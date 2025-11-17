Dolar
Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan Kimdir ve Vefat Sebebi Nedir?

Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan Kimdir ve Vefat Sebebi Nedir?

Yayınlanma
14
Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan Kimdir ve Vefat Sebebi Nedir?
Okunma Süresi: 2 dk

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman olan Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan'ın vefat haberi, sağlık camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Mesleki başarıları ve olumlu hasta geri bildirimleriyle tanınan Özcan, sadece meslektaşları değil, aynı zamanda hastaları tarafından da sevgiyle anılıyordu. Bu trajik kayıp, özellikle Ankara ve çevresindeki topluluklarda derin bir üzüntüye neden oldu.

Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan'ın Mesleki Geçmişi

Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan, Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak görev yapmaktaydı. İstanbul merkezli sağlık kurumlarında aktif olarak çalışan Özcan, anestezi ve yoğun bakım alanındaki uzmanlığıyla tanınıyordu. Hasta yorumları ve randevu sistemlerine göre, mesleği boyunca birçok hastanın hayatına dokunmuş, onlara güven vermiştir. Özcan, çevresi tarafından mütevazı kişiliği ve mesleğine olan bağlılığıyla da hatırlanmaktadır.

Vefat Bilgisi ve Cenaze Töreni

Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan'ın vefat haberi, ailesi ve yakın çevresi tarafından duyurulmuştur. Bu ani kayıp, hem ailesi hem de meslektaşları arasında büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Cenaze töreni, 17 Kasım 2025 tarihinde, öğle namazını müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleştirilecektir. Özcan, Yenice köyü sakinlerinden Ali Özcan'ın kızıdır ve ailesi, bu zor süreçte destek beklemektedir.

Ölüm Nedeni Hakkında Bilgiler

Uzm. Dr. Hafize Gülşah Özcan'ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu konuda yayılan doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Genç yaşta kaybedilen bu değerli hekim, sosyal medyada birçok taziye mesajı almış ve bu durum, onun kişiliğinin ve mesleki katkılarının ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

