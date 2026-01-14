Dolar
43,1881 %0.07
Euro
50,3666 %0.14
Gram Altın
6.411,53 % 0,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Üçay Mühendislik Halka Arz Tarihi ve Detayları

Üçay Mühendislik Halka Arz Tarihi ve Detayları

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Üçay Mühendislik Halka Arz Tarihi ve Detayları
Okunma Süresi: 2 dk

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği Üçay Mühendislik halka arzı için geri sayım başladı. Enerji ve iklimlendirme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik, halka arz sürecini 14 Ocak 2026 tarihinde başlatacak. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri, yatırımcılara sabit fiyat yöntemi ile sunulacak. Şirketin halka arzı, yatırımcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Halka Arz Tarihleri

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 14, 15 ve 16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu süreç boyunca işlemler, her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak.

Halka Arz Fiyatı

Halka arzda, Üçay Mühendislik payları yatırımcılara 18 TL sabit fiyatla sunulacak. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1,1 milyar TL olarak belirlenmiş durumda. İşlem sonrasında, şirketin halka açıklık oranının yüzde 22,73 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Dağıtılacak Lot Sayısı

Üçay Mühendislik halka arzında toplam 60.000.000 lot dağıtımı yapılacak. Katılım sayısına göre öngörülen bireysel yatırımcı lot dağılımı ise şu şekildedir: 150 bin katılım için yaklaşık 280 lot (5.040 TL), 250 bin katılım için yaklaşık 168 lot (3.024 TL), 350 bin katılım için yaklaşık 120 lot (2.160 TL), 500 bin katılım için yaklaşık 84 lot (1.512 TL), 700 bin katılım için yaklaşık 60 lot (1.080 TL), 1,1 milyon katılım için yaklaşık 38 lot (684 TL), 1,6 milyon katılım için yaklaşık 26 lot (468 TL) ve 2,2 milyon katılım için yaklaşık 19 lot (342 TL) dağıtılması öngörülüyor.

Katılım Endeksi Durumu

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Üçay Mühendislik'in halka arz edilen paylarının katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği belirtilmiştir. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır ve şirketin piyasa içindeki konumunu daha da güçlendirebilir.

Üçay Mühendislik'in halka arzıyla ilgili gelişmeler, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunma potansiyeli taşıyor. Şirketin enerji ve iklimlendirme teknolojileri alanındaki faaliyetleri, yatırımcıların ilgisini çekmekte ve piyasalardaki dinamikleri etkileme potansiyeli barındırmaktadır.

#Üçay Mühendislik
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: 15 Gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: 15 Gözaltı
#Gündem / 14 Ocak 2026
2026 Dini Günler Takvimi Açıklandı
2026 Dini Günler Takvimi Açıklandı
#Gündem / 14 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor? 2026 Süper Lig İkinci Transfer Sezonu Ne Zaman Kapanacak?
Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor? 2026 Süper Lig İkinci Transfer Sezonu Ne Zaman Kapanacak?
Gündem
Bozüyük'te KGYS Denetimlerinde Üç Önemli İhlal Tespit Edildi
Bozüyük'te KGYS Denetimlerinde Üç Önemli İhlal Tespit Edildi
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’lu A.B.İ.’de Kim Kimdir? İlk Bölüm Bu Akşam Yayında
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’lu A.B.İ.’de Kim Kimdir? İlk Bölüm Bu Akşam Yayında
Steam Machine'in Fiyatı Sızdırıldı: Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i Geçiyor
Steam Machine'in Fiyatı Sızdırıldı: Rakipleri PS5 Pro ve Xbox Series X'i Geçiyor
Altay Efsane Futbolcusuna Veda Edildi
Altay Efsane Futbolcusuna Veda Edildi
Türkiye'nin ABD ve İran İlişkileri: Denge Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye'nin ABD ve İran İlişkileri: Denge Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu
Sendika, Bankkart Liraları Alamayan Personeller İçin Ziraat Bankası'na Başvurdu
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Siyasi Eleştiri
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Siyasi Eleştiri
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft