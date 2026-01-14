Üçay Mühendislik Halka Arz Tarihi ve Detayları

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği Üçay Mühendislik halka arzı için geri sayım başladı. Enerji ve iklimlendirme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik, halka arz sürecini 14 Ocak 2026 tarihinde başlatacak. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri, yatırımcılara sabit fiyat yöntemi ile sunulacak. Şirketin halka arzı, yatırımcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Halka Arz Tarihleri

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 14, 15 ve 16 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu süreç boyunca işlemler, her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak.

Halka Arz Fiyatı

Halka arzda, Üçay Mühendislik payları yatırımcılara 18 TL sabit fiyatla sunulacak. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1,1 milyar TL olarak belirlenmiş durumda. İşlem sonrasında, şirketin halka açıklık oranının yüzde 22,73 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Dağıtılacak Lot Sayısı

Üçay Mühendislik halka arzında toplam 60.000.000 lot dağıtımı yapılacak. Katılım sayısına göre öngörülen bireysel yatırımcı lot dağılımı ise şu şekildedir: 150 bin katılım için yaklaşık 280 lot (5.040 TL), 250 bin katılım için yaklaşık 168 lot (3.024 TL), 350 bin katılım için yaklaşık 120 lot (2.160 TL), 500 bin katılım için yaklaşık 84 lot (1.512 TL), 700 bin katılım için yaklaşık 60 lot (1.080 TL), 1,1 milyon katılım için yaklaşık 38 lot (684 TL), 1,6 milyon katılım için yaklaşık 26 lot (468 TL) ve 2,2 milyon katılım için yaklaşık 19 lot (342 TL) dağıtılması öngörülüyor.

Katılım Endeksi Durumu

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Üçay Mühendislik'in halka arz edilen paylarının katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği belirtilmiştir. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır ve şirketin piyasa içindeki konumunu daha da güçlendirebilir.

Üçay Mühendislik'in halka arzıyla ilgili gelişmeler, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunma potansiyeli taşıyor. Şirketin enerji ve iklimlendirme teknolojileri alanındaki faaliyetleri, yatırımcıların ilgisini çekmekte ve piyasalardaki dinamikleri etkileme potansiyeli barındırmaktadır.