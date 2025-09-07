Uçaklarda Ücretsiz Su İkramı Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolcu taşımacılığı yapan hava yolu işletmelerine yönelik önemli bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uçak yolculukları sırasında yolculara ücretsiz içme suyu sağlanması için gerekli talimatların verildiğini bildirdi. Bu yeni düzenleme, yolcu konforunu artırmayı ve sağlık risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Uygulamanın Detayları

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm hava yolu işletmelerine gönderilen talimat ile uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz olarak sunulmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti. Uygulamanın, uçuş sürelerine bağlı olmaksızın geçerli olacağını ifade eden Uraloğlu, bu adımın yolcuların ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Yolcu Konforunun Artırılması

Uraloğlu, bu kararın yolcu konforunu ve uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında yaşanan uzun beklemelerde veya kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda, yolcuların susuz kalmasının baş ağrısı, konsantrasyon kaybı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Yeni uygulama ile hem bu sağlık risklerinin azaltılması hem de yolcu memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Uluslararası Standartlara Uyum

Bakan Uraloğlu, uluslararası havacılık standartlarına atıfta bulunarak, yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının hava yolu işletmelerinin sorumlulukları arasında yer aldığını hatırlattı. Ücretsiz içme suyu ikramının, hem yolcu memnuniyetini artıracağını hem de Türkiye'nin uluslararası havacılık sektöründeki saygınlığını güçlendireceğini dile getirdi.

Bu yeni uygulama, hava yolu yolcularının uçuş deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlarken, sektördeki rekabetin de daha sağlıklı bir zeminde sürdürülmesine katkıda bulunacak. Uçaklarda su ikramının başlaması, hem yolcular hem de hava yolu işletmeleri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.