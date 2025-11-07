Türkiye'de Sığınak Dönemi Başlıyor: Tüm Binalarda Zorunlu Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki sığınak yönetmeliğini güncelleyerek, yeni inşa edilecek binalarda sığınak yapımını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, konutlardan sanayi tesislerine kadar geniş bir yelpazede sığınakların inşası, belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Yeni Yönetmelik Hakkında Bilgiler

6 aylık bir çalışmanın ardından duyurulan yeni yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna aktarıldı. Bakan Kurum, "Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik" ifadelerini kullandı. Yeni yönetmelik, mevcut sığınaklara ek denetim şartları ve ilave standartlar getiriyor. Ayrıca, millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanların da sığınak olarak düzenlenmesine yönelik projeler hayata geçirilecek.

Hangi Yapılarda Sığınak Zorunlu Olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, yeni inşa edilecek yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Bu düzenlemeye göre, toplam bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50'den fazla olan yurtlar, oteller ve diğer konaklama tesisleri, yatak kapasitesi 25'ten fazla olan sürekli bakımevleri ve sağlık tesisleri, emsal hesabına dahil alanı 2000 metrekareden fazla olan sanayi tesisleri, sığınak yapmakla yükümlü olacak. Ayrıca, resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı 1000 metrekare ve üzeri olan tüm binalar da bu düzenlemenin kapsamına girecek.

Stadyumlar ve Okullar İçin Yeni Standartlar

Yeni yönetmelik, 5000 kişiden fazla seyirci kapasitesine sahip stadyumlar ve benzeri spor tesislerinde sığınak yapılmasını zorunlu kılarken, sığınakların kapasitesi seyirci sayısının en az yüzde 3'ü olarak belirlenecek. Eğitim yapılarında ise sığınakların tavan döşemesi en az 20 cm ve duvarlarının en az 30 cm kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi gerekecek. Bu düzenlemelerle birlikte, güvenlik önlemleri artırılacak.

Kamu Binalarında Alınacak Ek Tedbirler

Resmi binalar ile sağlık ve eğitim yapılarındaki sığınaklarda, kesintisiz elektrik teminini sağlayacak jeneratörlerin yanı sıra, iletişim altyapısına yönelik de çeşitli tedbirler alınacak. 100 metrekare üzeri sığınaklarda, bir lavabo ve elektrikli pişirme yeri bulunduran en az 2,30 metrekare alanlı mutfak nişleri yapılması şartı getirilecek. Ayrıca, sığınaklarda yangın söndürme cihazları ve acil durum ekipmanları bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

Millet Bahçeleri ve Alışveriş Merkezleri İçin Düzenlemeler

Yeni yönetmelik, millet bahçeleri gibi yeşil alanlarda da sığınak yapımını zorunlu kılıyor. 15.000 m² ve üzeri yüzölçümüne sahip olan millet bahçelerinde, bahçe alanının yüzde 3’ünden az olmamak kaydıyla yeraltında genel sığınak yapılması gerekecek. Ayrıca, alışveriş merkezlerinin bodrum katlarında yer alacak sinema ve tiyatro gibi alanlar da sığınak olarak kullanılabilecek.

Engelli ve Hareket Kısıtlılığı Olan Bireyler İçin Çözümler

Tüm sığınakların, yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı olan bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlanması zorunluluğu getirildi. Bu bağlamda, Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen standartlara uyulması gerekecek.

Denetimler ve Sorumluluklar

Yeni yönetmelik ile birlikte, mevcut ve yeni yapılacak sığınakların kayıtları, ilgili idareler tarafından tutulacak ve Valiliğe bildirilecektir. Bu sayede, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) olası afet durumlarında daha etkin bir planlama yapması sağlanacak. Sığınakların bakımından ve acil durum için her an kullanıma hazır tutulmasından bina yöneticileri sorumlu olacak. Yeraltı otoparkı bulunan binaların sığınak şartlarına göre projelendirilmesi durumunda ise ek bir sığınak yapma zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), acil durumlarda kesintisiz yayın yapabilmek için gerekli tedbirleri alarak, özel sığınaklarını inşa etmekle yükümlü olacak. Yeni yönetmelik, mevcut sığınakların en geç bir yıl içinde denetimlerinin tamamlanmasını ve kullanıma hazır olmayanların mevzuata uygun hale getirilmesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki sığınakların güvenliği ve etkinliği artırılmaya çalışılacak.