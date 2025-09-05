Dolar
41,1989 %0,44
Euro
48,2933 %0,72
Gram Altın
4.756,89 % 1,39
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Türkiye - İsveç Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - İsveç Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam Maçı Hangi Kanalda?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Türkiye - İsveç Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam Maçı Hangi Kanalda?
Okunma Süresi: 2 dk

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda oynadığı beş maçı da kazanarak namağlup bir şekilde grup lideri olarak bir üst tura yükselen 12 Dev Adam, zorlu mücadele öncesinde sporseverlerin dikkatini çekiyor. Özellikle, Alperen Şengün'ün gösterdiği performansla öne çıktığı Sırbistan karşısında elde edilen 95-90'lık galibiyet, milli takımın morallerini yükseltmiş durumda.

Türkiye - İsveç Basketbol Maçı Tarihi ve Saati

Türkiye - İsveç basketbol maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Bu kritik mücadele, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da gerçekleştirilecek. Maç, iki takım için de büyük bir önem taşıyor, zira son 16 turunu geçecek olan ekip çeyrek finale adını yazdıracak.

Türkiye - İsveç Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Basketbolseverler için heyecanla beklenen Türkiye - İsveç maçı, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanması planlanıyor. Maçın yayın akışı, izleyicilere milli takımın mücadele anlarını en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 Performansı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya'nın yanı sıra Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı. Milli takım, grup aşamasına etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci maçında Çekya'yı 92-78, üçüncü karşılaşmada Portekiz'i 95-54, dördüncü maçta Estonya'yı 84-64 ve son olarak şampiyonanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, grup maçlarını beşte beş yaparak lider tamamladı ve son 16 turuna avantajlı bir şekilde yükseldi.

Çeyrek Finaldeki Olası Rakip

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'i geçmesi durumunda çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Bu maç, Türkiye'nin turnuvadaki hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Takımın elde edeceği başarı, sadece bu şampiyonada değil, aynı zamanda gelecek turnuvalardaki performansını da etkileyecektir.

EuroBasket 2025, Türk basketbolu için büyük bir fırsat sunarken, taraftarların da destekleriyle 12 Dev Adam'ın bu zorlu mücadeleden galip gelmesi bekleniyor. İzleyiciler, maçın her anını heyecanla takip ederken, takımın elde edeceği sonuçlar merak konusu olmaya devam ediyor.

Kral Kaybederse Yeni Sezon Başlıyor!
Kral Kaybederse Yeni Sezon Başlıyor!
#Gündem / 05 Eylül 2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamuda Etkin Yönetim ve Denetim" Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamuda Etkin Yönetim ve Denetim" Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdi
#Politika / 05 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Emekli Memur Çocukları Yeşil Pasaport Alabilir Mi?
Emekli Memur Çocukları Yeşil Pasaport Alabilir Mi?
Gündem
ÖSYM açıkladı: TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM açıkladı: TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Halit Yukay'ın Cesedinin Su Yüzüne Neden Çıkmadığı Belirlendi
Halit Yukay'ın Cesedinin Su Yüzüne Neden Çıkmadığı Belirlendi
Deckard’ın Gerçek Adı Ortaya Çıktı: İşte Steam Frame
Deckard’ın Gerçek Adı Ortaya Çıktı: İşte Steam Frame
Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi Resmen Duyurdu
Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi Resmen Duyurdu
New York Borsası Yükselişe Geçti, Faiz İndirim Beklentileri Artıyor
New York Borsası Yükselişe Geçti, Faiz İndirim Beklentileri Artıyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Vergi Sorunları Nedeniyle İstifa Etti
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Vergi Sorunları Nedeniyle İstifa Etti
Ayrılıkları Olay Olmuştu: Hakan Sabancı Son Noktayı Koydu!
Ayrılıkları Olay Olmuştu: Hakan Sabancı Son Noktayı Koydu!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft