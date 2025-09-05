Türkiye - İsveç Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam Maçı Hangi Kanalda?

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda oynadığı beş maçı da kazanarak namağlup bir şekilde grup lideri olarak bir üst tura yükselen 12 Dev Adam, zorlu mücadele öncesinde sporseverlerin dikkatini çekiyor. Özellikle, Alperen Şengün'ün gösterdiği performansla öne çıktığı Sırbistan karşısında elde edilen 95-90'lık galibiyet, milli takımın morallerini yükseltmiş durumda.

Türkiye - İsveç Basketbol Maçı Tarihi ve Saati

Türkiye - İsveç basketbol maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Bu kritik mücadele, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da gerçekleştirilecek. Maç, iki takım için de büyük bir önem taşıyor, zira son 16 turunu geçecek olan ekip çeyrek finale adını yazdıracak.

Türkiye - İsveç Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Basketbolseverler için heyecanla beklenen Türkiye - İsveç maçı, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanması planlanıyor. Maçın yayın akışı, izleyicilere milli takımın mücadele anlarını en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 Performansı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya'nın yanı sıra Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı. Milli takım, grup aşamasına etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci maçında Çekya'yı 92-78, üçüncü karşılaşmada Portekiz'i 95-54, dördüncü maçta Estonya'yı 84-64 ve son olarak şampiyonanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, grup maçlarını beşte beş yaparak lider tamamladı ve son 16 turuna avantajlı bir şekilde yükseldi.

Çeyrek Finaldeki Olası Rakip

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'i geçmesi durumunda çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Bu maç, Türkiye'nin turnuvadaki hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Takımın elde edeceği başarı, sadece bu şampiyonada değil, aynı zamanda gelecek turnuvalardaki performansını da etkileyecektir.

EuroBasket 2025, Türk basketbolu için büyük bir fırsat sunarken, taraftarların da destekleriyle 12 Dev Adam'ın bu zorlu mücadeleden galip gelmesi bekleniyor. İzleyiciler, maçın her anını heyecanla takip ederken, takımın elde edeceği sonuçlar merak konusu olmaya devam ediyor.