TÜİK: Güven Endeksi Hizmet Sektöründe Azaldı, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ait "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri" verilerini açıkladı. Bu verilere göre, hizmet sektöründeki güven endeksi %0,1 oranında bir düşüş gösterirken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde sırasıyla %0,4 ve %3,6 oranında artış kaydedildi. Bu durum, ekonomik faaliyetlerin sektörel bazda farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor.

Hizmet Sektöründe Düşüş

Eylül 2025 itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe %0,1 azalarak 111,0 değerine geriledi. Hizmet sektörünün güven endeksindeki bu düşüş, sektördeki genel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ilişkilendirilebilir. Özellikle tüketici taleplerindeki dalgalanmalar, hizmet sektöründeki güvenin azalmasına neden olmuştur.

Perakende Ticaret Sektöründe Artış

Öte yandan, perakende ticaret sektörü Eylül 2025'te %0,4 oranında bir artış göstererek güven endeksini 109,2 değerine yükseltti. Bu artış, tüketici harcamalarının ve alışveriş eğilimlerinin olumlu bir seyir izlediğini göstermektedir. Perakende ticaretindeki bu iyimserlik, özellikle sezonluk kampanyalar ve tatil dönemlerinin etkisiyle desteklenebilir.

İnşaat Sektöründe Belirgin Artış

İnşaat sektöründe ise daha belirgin bir artış yaşandı; Eylül 2025 verilerine göre güven endeksi %3,6 artışla 88,3 değerine ulaştı. Bu durum, inşaat projelerinin yeniden hız kazanması ve sektördeki büyüme beklentilerinin artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, kamu yatırımları ve konut taleplerindeki artış, inşaat sektöründeki bu olumlu tabloyu destekleyen faktörler arasında yer almaktadır.

TÜİK'in açıkladığı bu veriler, Türkiye ekonomisinin farklı sektörlerdeki dinamiklerini daha iyi anlamak açısından önemli bir kaynak oluşturuyor. Sektörel güven endekslerindeki değişimler, ekonomik istikrar ve büyüme açısından dikkate alınması gereken göstergeler arasında bulunmaktadır.