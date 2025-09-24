Dolar
Euro
Gram Altın
Trump ve Erdoğan'ın Yan Yana Görüntüsü Dikkat Çekti

Trump ve Erdoğan'ın Yan Yana Görüntüsü Dikkat Çekti

Trump ve Erdoğan'ın Yan Yana Görüntüsü Dikkat Çekti
ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları, dünya genelindeki liderlerin katılımıyla devam ediyor. Bu toplantılar arasında yer alan Gazze konulu oturum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yan yana oturmasıyla dikkat çekti. Toplantının fotoğrafları yayımlandıkça, Trump'ın Avrupa Birliği (AB) liderlerini karşısında dizdiği görüntüler de yeniden gündeme geldi.

Erdoğan ve Trump'ın Toplantısı

BM binasında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, diğer Müslüman ülkelerin liderleriyle birlikte yer aldı. Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, toplantının yapıldığı masanın etrafında sıralandı. Toplantının basına kapalı olması, içerikle ilgili detayların sınırlı olmasına neden oldu.

Trump ve Erdoğan'dan Açıklamalar

ABD Başkanı Trump, toplantının önemine vurgu yaparak, "Burada 32 toplantı yaptık ama benim için en önemli olan bu toplantıydı çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Görüşmeden memnunum, zirve olumluydu," dedi. Bu açıklamalar, iki liderin Gazze konusundaki ortak çabalarının göstergesi olarak değerlendirildi.

Trump'ın AB Liderleriyle Olan Görüşmesi

Toplantıya dair yayımlanan fotoğraflar, Trump'ın geçtiğimiz ay AB liderleriyle yaptığı görüşmeyi de gündeme getirdi. Trump, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderlerini Beyaz Saray'daki odasında karşısında oturtmuştu. Bu durum, Erdoğan ile olan yan yana oturma düzeni ile kıyaslandığında dikkat çekici bir fark olarak öne çıkıyor. Her iki görüntü, Trump'ın diplomasi tarzının nasıl değişebileceğine dair ipuçları sunuyor.

Toplantılarda liderlerin bir araya gelmesi, uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin değişimine işaret ederken, dikkat çeken bu detaylar medyada geniş yer buluyor. Trump ve Erdoğan'ın yan yana oturması, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini de etkileyebilecek bir durum olarak yorumlanıyor.

