TRT 1 Frekans ve Uydu Ayarları: Voleybol Dünya Şampiyonası Finali İçin Bilgiler

Türkiye ile İtalya arasında gerçekleşecek olan voleybol Dünya Şampiyonası Final maçı, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT 1 ekranında şifresiz olarak yayınlanacak olan bu maçı izleyebilmek için güncel frekans bilgilerini ve uydu ayarlarını araştırıyor. TRT 1, özellikle uluslararası spor etkinliklerinde önemli bir yayıncı olarak öne çıkıyor ve voleybol tutkunları için bu karşılaşma kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

TRT 1 Frekans Bilgileri

TRT 1'in voleybol maçlarını izlemek için gerekli olan frekans bilgileri, izleyicilere daha iyi bir yayın deneyimi sağlamak amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi önemli spor organizasyonlarının yayıncısı olan TRT, bu tür müsabakaları şifresiz izleme imkanı sunarak spor severlerin ilgisini çekiyor.

Uydu Ayarları Nasıl Yapılır?

Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'ni izlemek için TRT 1’in frekans ayarlarını doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aşağıda yer alan güncel frekans bilgilerini kullanarak uydu ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz:

TRT 1 HD Frekans Bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD Frekans Bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Bu frekans bilgileri ile uydu ayarlarını yaparak, TRT 1 kanalını sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Voleybol Dünya Şampiyonası'nın en heyecanlı anlarına tanıklık etmek için bu ayarları zamanında yapmanız önem taşımaktadır.