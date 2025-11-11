Dolar
42,2465 %0,23
Euro
49,0060 %0,43
Gram Altın
5.621,10 % 0,68
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Trabzon ve Çevre İllerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Kapsamında Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Trabzon ve Çevre İllerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Kapsamında Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Trabzon ve Çevre İllerde "Milli Ağaçlandırma Günü" Kapsamında Fidan Dikimi Gerçekleştirildi
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye genelinde kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Ordu, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Bayburt'ta çeşitli fidan dikim programları düzenlendi. Bu etkinlikler, toplumda ağaçlandırma bilincini artırmak ve çevre koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ordu'da 340 Bin Fidan Hedefi

Ordu ilinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ve çok sayıda öğrenci katıldı. İl Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, bu yıl il genelinde 340 bin fidanın toprakla buluşacağını ifade etti. Vali Erol ve katılımcılar, etkinlikte öğrencilerle birlikte fidan dikerek, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Artvin'de 9 Bin 350 Fidan Dikimi

Artvin'de ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Seyitler köyünde düzenlenen etkinlikte, 8 dekarlık bir alanda zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Artvin Valisi Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkenin yeşil varlığını artırmak, ormanları korumak ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Ergün, kentin yüzölçümünün yüzde 58'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, etkinlik kapsamında il genelinde 9 bin 350 fidanın dikileceğini aktardı. Ayrıca, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de konuşmasında, bu tür etkinliklerin yeşili koruma ve geliştirme bilincini güçlendirdiğini ifade ederek, iklim değişikliği ve su kaynakları konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Fidan dikim etkinliklerinin ardından katılımcılar, doğa ile iç içe olmanın ve ağaçlandırmanın önemine dair düşüncelerini paylaştı. Milli Ağaçlandırma Günü, bu tür toplumsal katılımlarla daha da anlam kazandı ve bölgedeki yeşil alanların artırılması için önemli bir adım atılmış oldu.

Serhan Onat, Survivor 2026 Kadrosunda Yer Alacak
Serhan Onat, Survivor 2026 Kadrosunda Yer Alacak
#Magazin / 11 Kasım 2025
Şarkıcı Ceylan'ın Estetik Değişimi Gündem Olmaya Devam Ediyor
Şarkıcı Ceylan'ın Estetik Değişimi Gündem Olmaya Devam Ediyor
#Magazin / 11 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul Barajlarında Son Durum
İstanbul Barajlarında Son Durum
Gündem
11 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi: EDAŞ Açıklama Yaptı
11 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi: EDAŞ Açıklama Yaptı
Apple, Düşük Talep Nedeniyle iPhone Air Üretimini Durduruyor
Apple, Düşük Talep Nedeniyle iPhone Air Üretimini Durduruyor
Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi
Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi
Gabar'dan Milli Gurur: Cari Açığa Yıllık 2 Milyar Dolarlık Katkı
Gabar'dan Milli Gurur: Cari Açığa Yıllık 2 Milyar Dolarlık Katkı
Metin Keçeci, Zor Günlerinde Kartonlarla Görüntülendi
Metin Keçeci, Zor Günlerinde Kartonlarla Görüntülendi
Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Gizemli Deniz Canlısı
Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Gizemli Deniz Canlısı
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft