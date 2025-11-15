Dolar
TOKİ'de Rekor Başvuru: Onay Sonucu Nereden Görülür?

TOKİ'de Rekor Başvuru: Onay Sonucu Nereden Görülür?

Yayınlanma
14
TOKİ'de Rekor Başvuru: Onay Sonucu Nereden Görülür?
Okunma Süresi: 2 dk

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenen 500 bin sosyal konut projesi için başvurular yoğun bir ilgiyle devam ediyor. 10 Kasım 2023'te başlayan başvuru süreci, 19 Aralık 2023'e kadar sürecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Bu haber, başvuru sürecinin nasıl takip edileceğine dair detayları içermektedir.

Başvuru Süreci ve Yerleri

Bu yılki TOKİ başvuruları, e-Devlet platformu veya belirtilen bankaların şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurular, 10 Kasım ile 19 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle, yatay mimariye uygun olarak planlanmıştır. Konutların teslimatına ise Mart 2027 itibariyle başlanması öngörülmektedir.

Başvuru Takibi Nasıl Yapılır?

Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, başvurunun durumunu e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına yönelmeniz gerekmektedir. Burada, başvurduğunuz 500 bin sosyal konut projesini seçip onay butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. TOKİ tarafından yapılan değerlendirme sonrası, bankalar sizin adınıza bir hesap açacak ve bu hesap numarası SMS ile bildirilecektir. Başvuru ücretinin 5 bin TL olduğu ve belirtilen süre içinde EFT, havale ya da ATM aracılığıyla yatırılması gerektiği unutulmamalıdır; aksi takdirde başvuru iptal edilecektir.

Başvuru Onay Durumu ve Kontrolü

Başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerindeki TOKİ sekmesindeki “Başvuru Listesi” ekranını kontrol edebilirsiniz. Bu ekran, başvurunuzun durumunu anlık olarak takip etmenizi sağlayacaktır. Başvuru aşamalarınızı buradan izleyebilirsiniz.

Başvuru Şartları ve Kategoriler

Başvurular, belirli şartlara bağlı olarak kabul edilmektedir. Emekli vatandaşlar, deprem bölgesindeki iller (Adana, Gaziantep, Hatay vb.) ve şehit aileleri gibi özel gruplar için ayrı başvuru koşulları bulunmaktadır. Ayrıca, 10/11/1995 ve sonrası doğan gençler ile üç ve daha fazla çocuk sahibi aileler için de ek şartlar getirilmiştir.

Başvuru Takvimi

Başvuru süreci 10 Kasım - 19 Aralık 2023 tarihleri arasında devam edecek. Kura çekimi ise 29 Aralık 2023 ile 27 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Konut teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanmaktadır.

Bu süreçte, TOKİ'nin sosyal konut projelerine olan talep, gelecekteki konut politikaları açısından önemli bir gösterge olma özelliği taşımaktadır.

