TOKİ Peşinat Ne Kadar 2026? TOKİ Peşinatı Ne Zaman Ödenecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hızla ilerliyor. 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kuralar, Türkiye genelinde İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illerdeki hak sahiplerini belirleyecek. Bu süreçte, peşinat ödemeleri de katılımcılar tarafından merakla bekleniyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi

TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde 81 ilde inşa edilecek konutlar için başvuruları toplamaya başladı. İstanbul'da 1 milyon 235 bin 169, Ankara'da 287 bin 94, İzmir'de ise 221 bin 921 kişi sosyal konutlar için başvurdu. Bu yüksek başvuru sayısı, konut talebinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Ödeme Planı ve Peşinat Miktarı

Projenin detayları arasında yer alan ödeme planı da büyük bir merak konusu. TOKİ 500 bin konut projesinde, konut taksitleri İstanbul'da 7.313 TL'den, diğer illerde ise 6.750 TL'den başlayacak. Konut satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL'den başlayarak, devlet güvencesiyle sunulacak. Proje kapsamında, hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade imkanı tanınacak. Ayrıca, taksitler her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş zamları oranına göre güncellenecek.

Peşinat Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Hak sahiplerinin peşinat ödemeleri, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde sözleşme imzalanarak gerçekleştirilecek. Peşinat tutarı, konut bedelinin yüzde 10'u oranında olacak ve ödemeler Ziraat veya Halk Bankası aracılığıyla yapılacak. Sözleşme imzalanmadan peşinat ödemesi gerçekleştirilemeyecek. Eğer hak sahipleri peşinatı zamanında yatırmazsa, hak sahiplikleri iptal edilerek yedek listelerdeki adaylara geçiş yapılacak. İlk taksit ödemeleri ise, sözleşmeden sonraki ay başlayacak; dolayısıyla mart ayında sözleşme imzalayan bir hak sahibi, nisan ayında ilk ödemesini gerçekleştirecek.