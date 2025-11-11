TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesi için başvuru sürecini 10 Kasım 2025 itibarıyla başlattı. Başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bu nedenle, TOKİ, başvuru sisteminin düzenli işlemesi için yeni bir uygulama geliştirdi. Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre alınacak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00'da başlayacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İlk beş gün boyunca, başvurular sadece TCKN'nin son rakamına göre alınacak. 10 Kasım 2025 tarihinde TCKN'si 0 olanlar, 11 Kasım 2025 tarihinde 2 olanlar, 12 Kasım 2025 tarihinde 4 olanlar, 13 Kasım 2025 tarihinde 6 olanlar ve 14 Kasım 2025 tarihinde 8 olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise sistem tüm vatandaşlara açılacak ve başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Projenin Kapsamı ve İnşaat Alanları

Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan bu kampanya, Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını öngörüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen ilçelerde, konutların inşası için uygun arazilerin tespiti süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan ve konut yapımına uygun alanların belirlenmesi amaçlanıyor. Proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedeflerken, konut fiyatlarının dengelenmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Konutların Özellikleri ve Dağılımı

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, 1+1 ve 2+1 tiplerinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak tasarlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya, en fazla konutun yapılacağı iller olarak öne çıkıyor. Örneğin, İstanbul'da 100 bin sosyal konut inşa edilecekken, Ankara'da 30 bin 823 konutun yapılması planlanıyor. İzmir, Bursa ve Konya gibi diğer büyük şehirlerde de binlerce konut üretilecek. Bu konutlar, hem şehir merkezlerinde hem de çevre bölgelerde hayata geçirilecek.

