Dolar
42,2454 %0,23
Euro
48,8188 %0,44
Gram Altın
5.625,21 % 0,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları Başladı
Okunma Süresi: 2 dk

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesi için başvuru sürecini 10 Kasım 2025 itibarıyla başlattı. Başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bu nedenle, TOKİ, başvuru sisteminin düzenli işlemesi için yeni bir uygulama geliştirdi. Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre alınacak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00'da başlayacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İlk beş gün boyunca, başvurular sadece TCKN'nin son rakamına göre alınacak. 10 Kasım 2025 tarihinde TCKN'si 0 olanlar, 11 Kasım 2025 tarihinde 2 olanlar, 12 Kasım 2025 tarihinde 4 olanlar, 13 Kasım 2025 tarihinde 6 olanlar ve 14 Kasım 2025 tarihinde 8 olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise sistem tüm vatandaşlara açılacak ve başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Projenin Kapsamı ve İnşaat Alanları

Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan bu kampanya, Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını öngörüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen ilçelerde, konutların inşası için uygun arazilerin tespiti süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan ve konut yapımına uygun alanların belirlenmesi amaçlanıyor. Proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedeflerken, konut fiyatlarının dengelenmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Konutların Özellikleri ve Dağılımı

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, 1+1 ve 2+1 tiplerinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak tasarlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya, en fazla konutun yapılacağı iller olarak öne çıkıyor. Örneğin, İstanbul'da 100 bin sosyal konut inşa edilecekken, Ankara'da 30 bin 823 konutun yapılması planlanıyor. İzmir, Bursa ve Konya gibi diğer büyük şehirlerde de binlerce konut üretilecek. Bu konutlar, hem şehir merkezlerinde hem de çevre bölgelerde hayata geçirilecek.

Konut projeleri ile ilgili daha fazla bilgi ve başvuru detaylarına buradan ulaşılabilir.

Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Suç Duyurusunda Bulundu
Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Suç Duyurusunda Bulundu
#Gündem / 11 Kasım 2025
Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları - 11 Kasım 2025
Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları - 11 Kasım 2025
#Gündem / 11 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
EGM 100 Bin TL Promosyon Ödeme Tarihi Açıklandı
EGM 100 Bin TL Promosyon Ödeme Tarihi Açıklandı
Gündem
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? 2026 Yılı İçin Gerekli Şartlar
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? 2026 Yılı İçin Gerekli Şartlar
Beşiktaş’ın Genç Kalecisi Ersin Destanoğlu Kimdir? İşte Kariyeri ve Hayatı
Beşiktaş’ın Genç Kalecisi Ersin Destanoğlu Kimdir? İşte Kariyeri ve Hayatı
Necip Uysal Kimdir? Beşiktaş’ın Sadakatiyle Simgesi Hâline Gelen Futbolcusu
Necip Uysal Kimdir? Beşiktaş’ın Sadakatiyle Simgesi Hâline Gelen Futbolcusu
Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!
Sony’den Yeni State of Play Sürprizi: Japon Oyunları Sahneye Çıkıyor!
Demirtaş ve Mızraklı'dan Hüseyin Aykol'a Dayanışma Mesajı
Demirtaş ve Mızraklı'dan Hüseyin Aykol'a Dayanışma Mesajı
Sinem Kobal’ın Yapay Zeka ile Dönüşüm Videosu Gündem Oldu
Sinem Kobal’ın Yapay Zeka ile Dönüşüm Videosu Gündem Oldu
Apple, iPhone'ların Uydu Bağlantısını Genişletmeye Hazırlanıyor
Apple, iPhone'ların Uydu Bağlantısını Genişletmeye Hazırlanıyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft