TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Süreci Başladı

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular, 18 Kasım 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Proje, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirildi. Başvuru süreci, her gün belirli bir TC kimlik numarası ile başlayan vatandaşlar için açılırken, 15 Kasım 2025 itibarıyla şartları sağlayan tüm bireylerin başvuruları kabul edilmeye başladı. Proje kapsamında, toplamda 500 bin konutun inşaatı planlanıyor ve başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru Koşulları ve Kontenjan Dağılımı

Proje için belirlenen başvuru şartları arasında, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve belirli ikamet koşullarını sağlama yer alıyor. Ayrıca, engelli bireyler için %5, şehit yakınları ve gaziler için %5, emekliler için %20, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10, 18-30 yaş arası gençler içinse %20 kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanlar, sosyal konut projelerinin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi adına önem arz ediyor.

Konutların Fiyatları ve Taksit Planı

Konut fiyatları, Türkiye genelinde farklılık göstermektedir. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutlar için satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, konutların aylık taksitleri 6 bin 750 TL'den başlamaktadır. 65 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 200 bin TL'den satılmakta ve aylık taksitleri 8 bin 250 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul'da ise 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL, ve 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulmaktadır. Taksitler, konut teslimatından sonraki ay itibarıyla başlamaktadır.

Başvuru Süreci ve İlgili Bankalar

TOKİ'nin yanı sıra Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası da projeye dair tüm hazırlıklarını tamamladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmekte olup, her hane halkı adına yalnızca bir başvuru kabul edilmektedir. Projede yer almak isteyenlerin, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için 145 bin TL, diğer iller içinse 127 bin TL'yi geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin daha önce konut sahibi olmamaları şartı da aranmaktadır.

Başvuruların detayları ve konut fiyatlarıyla ilgili bilgilere TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Projenin, sosyal konut ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.