TOBB Nefes Kredisi İkinci Paket Başvuruları 19 Kasım’da Başlıyor: Kredi Tutarı, Faiz Oranı ve Geri Ödeme Planı Açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman desteği sağlayan Nefes Kredisi programının ikinci fazını devreye alıyor. Temmuz ayında başlatılan ilk etapta 23 bin 515 işletmeye toplam 30 milyar TL destek sağlanmıştı. Yoğun başvuru nedeniyle kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı.

Yeni kredi paketine dair merak edilen başvuru tarihi, kredi tutarı, ödeme planı ve başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar netleşti.

TOBB Nefes Kredisi 2. Paket Başvuruları Ne Zaman?

Başlangıç tarihi: 19 Kasım 2025, Salı

Başvurular bu tarihten itibaren kabul edilecek ve kredi imkanından faydalanmak isteyen işletmeler belirlenen bankalara doğrudan başvuru yapabilecek.

Kimler Başvuru Yapabilir?

TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa üyeleri

Vergi borcu veya geçmiş kredi notu gibi ek şartlar, başvuru yapılacak banka kriterlerine göre değişiklik gösterebilir.

Başvurular Hangi Bankalara Yapılacak?

TOBB Nefes Kredisi kapsamında başvurular aşağıdaki bankalara doğrudan şube üzerinden yapılabilecek:

Halkbank

VakıfBank

Ziraat Bankası

DenizBank

Garanti BBVA

Akbank

Yapı Kredi

Ziraat Katılım

Kredi Tutarı ve Geri Ödeme Planı

Azami kredi tutarı: 1,5 milyon TL

Vade: Azami 36 ay

İlk 6 ay: Anapara ödemesiz

Faiz oranı:

24 aya kadar vadelerde: Yıllık %33

24 ay üzeri vadelerde: Yıllık %32

Kredi faiz oranları piyasa ortalamasının altında tutulurken, anapara ödemesiz dönem sayesinde işletmelere ilk 6 ay nefes aldırılması hedefleniyor.

Kredi Hacmi Ne Kadar?

Başlangıçta 25 milyar TL olarak belirlenen ikinci etap kredi hacmi, gelen talepler doğrultusunda 50 milyar TL’ye yükseltildi.