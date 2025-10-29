TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2025: Başvuru Tarihleri ve Detaylar

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için önemli bir konut hamlesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak nitelendirilen bu girişim, 81 ilde konut sahibi olmayı hedefliyor. Proje kapsamında, hem konut sahibi olma hem de kiralık konut imkanı sunulacak. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak? İşte bu soruların yanıtları.

Başvuru Tarihleri

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular, 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Projeye dahil olan konutların teslimatlarının ise 2027 yılının Mart ayında başlaması planlanıyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

En az 18 yaşında olmak ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru sahipleri ve aile üyeleri (eş ve çocuklar) üzerine tapu kaydı bulunmaması gerekmektedir.

Hane halkının aylık net geliri, İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olmalıdır. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacaktır.)

Başvuru yapılacak yerde, adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet ediyor olma şartı aranmaktadır.

Emekliler ve deprem bölgesi illerinde yaşayanlar için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı geçerlidir.

Ödeme Planı ve Konut Fiyatları

TOKİ sosyal konut projesinde, konut fiyatları ve ödeme koşulları da açıklandı. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, bu konutlar için yüzde 10 peşinat (180.000 TL) ve 240 ay vade imkanı sunulacak. Aylık taksitler ise 6.750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 200 bin TL fiyatla satışa sunulacak; peşinat 220.000 TL, aylık taksit 8.250 TL olarak belirlendi. 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olup, peşinatı 265.000 TL ve aylık taksiti 9.938 TL olacaktır.

İstanbul'da ise, 55 metrekarelik 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL; peşinat 195.000 TL, aylık taksit 7.313 TL olarak belirlenmiştir. 65 metrekarelik 2+1 konutlar için fiyat 2 milyon 450 bin TL, peşinat 245.000 TL ve aylık taksit 9.188 TL olacaktır. 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olup, peşinat 295.000 TL ve aylık taksit 11.063 TL olarak belirlenmiştir.

Kiralık Konut Uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulamasını başlatacaklarını duyurdu. Proje kapsamında 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut da üretilecektir. Kiralık konutlar, piyasa rayiç bedelinin yarı fiyatına kiraya verilecek. Kiralama süreci 3 yıl olarak planlanmakta olup, kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi devletin teminatı altında gerçekleştirilecektir.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

TOKİ, bu proje ile Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edecek. İlk etapta konutların illere göre dağılımı ise İstanbul için 100 bin, Ankara için 30 bin 780, İzmir için 21 bin 520, Gaziantep için 13 bin 940, Konya için 13 bin 670, Şanlıurfa için 13 bin 190, Diyarbakır için 12 bin 170, Bursa için 13 bin 730, Antalya için 13 bin 160, Hatay için 12 bin 640 ve Ardahan için 540 olarak belirlenmiştir. Bu proje ile yüksek konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenmektedir.