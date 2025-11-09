Dolar
42,1601 %0,31
Euro
48,7792 %0,57
Gram Altın
5.434,09 % 0,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Başlıyor

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Başlıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Başlıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2023 tarihinde başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle gerçekleştirilen bu proje, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uzun vadeli ve uygun taksit seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Proje, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak tanıtılıyor ve 81 ildeki dar gelirli bireylerin konut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, e-Devlet üzerinden ve Ziraat Bankası, Halkbank ile Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapılabilecek. Başvuruların yoğunluk yaşanmadan alınabilmesi için, e-Devlet üzerinden başvuru süreci ilk beş gün boyunca T.C. kimlik numarasının son hanesine göre düzenlenecek. 10 Kasım'da son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım'da son rakamı 2 olanlar, 12 Kasım'da son rakamı 4 olanlar, 13 Kasım'da son rakamı 6 olanlar ve 14 Kasım'da son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlar, kimlik numaralarına bakılmaksızın başvuru gerçekleştirebilecek. Banka şubeleri üzerinden yapılacak başvurularda ise bu sınırlama uygulanmayacak.

Başvuruların Sona Ereceği Tarihler

E-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık 2023'te, banka şubeleri üzerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık 2023'te sona erecek. Bu süre zarfında, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, sadece banka şubeleri aracılığıyla herhangi bir ücret ödemeden başvuru yapma hakkına sahip olacaklar. TOKİ, bu projeyle birlikte birçok aileye güvenli, modern ve uygun fiyatlı konutlarda yaşama imkanı sunmayı hedefliyor.

Projenin Amaçları ve Beklentileri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajını paylaştı. Proje ile birlikte, yüz binlerce ailenin konut sahibi olması ve yaşam standartlarının yükselmesi bekleniyor. Sosyal konut projesi, dar gelirli kesimler için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılama yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

#Toki Konut
İstanbul'da Lisede Disiplin Cezası Skandalı: Öğrenciler Hastanelik Oldu
İstanbul'da Lisede Disiplin Cezası Skandalı: Öğrenciler Hastanelik Oldu
#Gündem / 09 Kasım 2025
Dilovası'ndaki Parfüm Dolum Fabrikasının Sahibi Kurtuluş Oransal Kimdir?
Dilovası'ndaki Parfüm Dolum Fabrikasının Sahibi Kurtuluş Oransal Kimdir?
#Gündem / 09 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Tottenham - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Tottenham - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Gündem
Karabağ Zaferi’nin 5. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Konuştu
Karabağ Zaferi’nin 5. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de Konuştu
Magnum Çekiliş Sonuçları 2025 Açıklandı: Porsche Taycan Kazanan Asil ve Yedek Talihliler Belli Oldu!
Magnum Çekiliş Sonuçları 2025 Açıklandı: Porsche Taycan Kazanan Asil ve Yedek Talihliler Belli Oldu!
Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı
Zorunlu Trafik Sigortasına Zam Geldi: Büyükşehirlerde Yeni Prim Tutarları Açıklandı
Mehmet Hanifi Kalo Kimdir? Genç İş İnsanı Hayatını Kaybetti – İşte Eğitim Hayatı, Kariyeri ve Vefat Nedeni
Mehmet Hanifi Kalo Kimdir? Genç İş İnsanı Hayatını Kaybetti – İşte Eğitim Hayatı, Kariyeri ve Vefat Nedeni
Bella Hadid'in Favori Tatlısı Türk Mutfağından Çıktı
Bella Hadid'in Favori Tatlısı Türk Mutfağından Çıktı
Apple'ın Geleceği İnsansı Robotlarda
Apple'ın Geleceği İnsansı Robotlarda
Kocaelispor - Galatasaray Maçı Tarihi, Saati ve Yayın Bilgileri
Kocaelispor - Galatasaray Maçı Tarihi, Saati ve Yayın Bilgileri
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft