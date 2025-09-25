TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuruları İçin Tarih Bekleniyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesine dair son gelişmeler, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Projenin ihale süreci, 2025 yılı itibarıyla tamamlanacakken, başvuru tarihine ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. TOKİ sosyal konut başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve kura takvimi gibi konular kamuoyunun ilgi odağı oldu. Gençler, emekliler, engelliler ve çok çocuklu aileler gibi çeşitli grupların avantajlı kontenjanlardan faydalanabileceği belirtiliyor.

Bakan Kurum'dan Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında projeye ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalıştıklarını belirterek, “İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak. Yeni sosyal konutlarımızla birlikte Türkiye'de konut sorunu kalmayacak.” dedi. Ayrıca, gençler için %20 kontenjan ayrılacağını ve “Aile Yılı” çerçevesinde üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için özel haklar tanınacağını ifade etti.

Konutların İnşa Edileceği İller

Proje kapsamında inşa edilecek 165 bin 55 sosyal konuttan 128 bin 378'inin büyükşehirlerde yer alacağı öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir, konutların en fazla inşa edileceği şehirler arasında yer alıyor. İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut planlanırken, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan gibi ilçelerinde 13 bin 646 konut yapılması bekleniyor. İzmir'de ise Merkez, Bergama, Kınık gibi ilçelerde toplam 11 bin 325 konut inşa edilecek.

Diğer illerde ise konut sayıları şu şekildedir: Antalya'da 6 bin 799, Aydın'da 682, Balıkesir'de 2 bin 339, Bursa'da 6 bin 305, Denizli'de 2 bin 300, Erzurum'da 1,349, Eskişehir'de 2 bin 394, Kayseri'de 2 bin 711, Kocaeli'de 1,150, Konya'da 5 bin 300, Manisa'da 3 bin 334, Mardin'de 1,476, Mersin'de 5 bin 40, Muğla'da 1,915, Ordu'da 2 bin 3, Sakarya'da 2 bin 678, Samsun'da 3 bin 318 ve Trabzon'da 1,989 konut inşa edilecektir.

Projeye yönelik başvuru tarihleri ve şartları konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmamakta. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi açıklamalarını takip ederek, sosyal konut projesine dair gelişmeleri öğrenmeye devam ediyor.