Ankara'da Otizmli Öğrenciye Darp İddiası İncelemesi Başlatıldı

ANKARA – Elmadağ ilçesinde bulunan Şehit Ersin Utlu İlkokulu'nda otizmli öğrenci İsmail Doruk Sarimbeyli'nin (10) öğretmeni D.K. tarafından darbedildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Öğrencinin ailesi, olaya ilişkin hastaneden darp raporu alarak öğretmen hakkında polise şikayet dilekçesi sundu.

Olayın Gelişimi

İsmail'in annesi Tuğba Ulubey, 26 Aralık'ta öğretmen D.K.'nin kendisini arayarak çocuğunu okuldan almasını istemesi üzerine okula gittiğini belirtti. Ulubey, okulda bulunduğu sırada sınıfın penceresinden öğretmenin çocuğuna bağırdığını ve ona tekme attığını gördüğünü ifade etti. Ulubey, "Oğlumun vücudunda morluklar, tırnak izleri ve tokat izleri vardı. Öğretmen, çocuğumu yakasından tutmuştu. Olay anında çocuğumun çığlıklarını duydum" şeklinde konuştu.

Ailenin Tepkisi

Olayın ardından hastaneye giden ailenin, hastane polisi tarafından karakola götürüldüğünü aktaran Ulubey, okul müdürünün kendisinden şikayetçi olmamasını istediğini belirtti. Ancak Ulubey, "Ben şikayetçi oldum. Çocuğumla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum. O benim bebeğim. Çocuğum şu an okula gidemiyor ve bu durum beni endişelendiriyor" dedi.

Baba Necip Sarimbeyli'nin Açıklamaları

Baba Necip Sarimbeyli de yaptığı açıklamada, oğlunun vücudunda darp izleri bulunduğunu belirtti. Okul yönetimiyle görüşmelerinin ardından adli sürecin takip edildiğinin kendilerine bildirildiğini aktaran Sarimbeyli, Milli Eğitim Bakanlığı'na CİMER aracılığıyla şikayette bulunduklarını ifade etti. "Bu şekildeki çocukların darp edilmesi, savunmasız çocukların sessiz kalması bizi derinden etkiliyor. Zaten yaşam mücadelesi verirken, bu tür olaylarla daha da fazla yaralanıyoruz" diye konuştu.

Okul Yönetiminin Sessizliği

Yaşanan olayla ilgili olarak okul yönetiminden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğrencinin ve ailesinin durumu, toplumda geniş yankı bulurken, benzer olayların önlenmesi adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Öğrencinin eğitim hayatının bu olaydan nasıl etkileneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.