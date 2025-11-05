Tezgahlarda Hamsi Şenliği: 4 Kilo Hamsi 200 TL!

Mevsim koşullarının olumlu etkisiyle hamsi fiyatları düşüş göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul Beylikdüzü'nde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı bu hafta 60 liraya kadar gerileyerek, 4 kilosu 200 liradan satılmaya başlandı. Bu durum, hem esnafı hem de balık severleri sevindirdi.

Fiyatlarda Dikkat Çeken Düşüş

Geçtiğimiz hafta Beylikdüzü balıkçılar çarşısında hamsi kilogram fiyatı 89 lira seviyesindeyken, bu hafta itibarıyla 60 liraya düştü. Balıkçı Kenan Balcı, hamsinin bolluğunun hastalıklar üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirterek, "Hamsi bollaştıkça bollaşıyor. Geçen yıl kilosu 300 liradan satılıyordu, şimdi 60 liraya düştü. 4 kilo alana 200 lira veriyoruz. Dolaplarda yeri olanların doldurması için tam zamanı," ifadelerini kullandı. Balcı, hamsinin lezzetinin arttığını ve Karadeniz ile Marmara'nın su şartlarının balık oluşumuna katkı sağladığını vurguladı.

Vatandaşların Görüşleri

Balık almaya gelen vatandaşlar da fiyatları uygun bulduklarını ifade ediyor. Bir müşteri, "Hamsi aldık, fırında pişireceğiz. Bu civarda oturuyorum, fiyatlar uygun," dedi. Çetin Altay isimli başka bir müşteri ise, "Fiyatlar dışarıya göre çok uygun. Çocuklarımız için ve ailemiz için hamsi alıyoruz. 4 kilo 200 lira düşmüş," şeklinde konuştu. İsmail Topçu adındaki bir başka vatandaş ise, "Fiyatlar çok uygun, her zaman buraya geliyoruz. Balığı çok seviyoruz," diyerek tezgahlardaki çeşitliliğe dikkat çekti.

Balıkçılar ve Tüketiciler Arasında Olumlu Bir Atmosfer

Bu yıl hamsi fiyatlarının düşmesi, balıkçılar ile tüketiciler arasında olumlu bir hava oluşturdu. Balıkçıların, artan talebe yanıt vermesi ve uygun fiyatlar sunması, halkın balık tüketimini artırma arzusunu pekiştirdi. Hamsinin yanı sıra sardalya ve istavrit gibi diğer balık türlerinde de fiyatların düştüğü gözlemleniyor. Sardalya fiyatlarının 300 liradan 89 liraya gerilediği belirtiliyor. Bu durum, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte balık tüketiminin artacağına işaret ediyor.