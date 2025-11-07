Tefecilere Jandarma Hamlesi: Milyonluk Vurgun Önlenmiş Olabilir

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, yüksek faizle borç para vererek vatandaşları mağdur eden tefecilere yönelik düzenlediği operasyonla dikkat çekti. Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin, yüksek meblağlı çek ve senet imzalatarak toplamda 20 milyon lira vurgun yaptığı iddia ediliyor.

Operasyonun Detayları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, borç verme işlemlerinde yüksek faiz uygulayan kişilerle ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlattı. Yürütülen araştırmalar sonucunda, şüphelilerin borç verdikleri vatandaşlarla imzalattıkları belgelerin yanı sıra, çeşitli deliller toplandı. Operasyonun ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, toplam değeri 20 milyon 335 bin TL olan 51 senet, yazılı sözleşmeler, bilgisayar kasası, flash bellek, gizli kamera ve bir tabanca ele geçirildi. Bu malzemelerin, şüphelilerin tefecilik faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor.

Taşınmazlara El Konuldu

Yapılan operasyon sonucunda, şüphelilerin tefecilikten elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki taşınmazlarına da mahkeme kararıyla el konuldu. Bu durum, jandarma tarafından yürütülen mücadelenin ne denli kapsamlı olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Şüphelilerin İfadeleri Alınıyor

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Operasyonun ardından, jandarma ekiplerinin tefecilikle mücadele çerçevesinde atacağı adımlar ve süreçle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Bu tür önlemlerin, vatandaşlar için güvenli bir finansal ortam yaratma çabalarının bir parçası olduğu ifade ediliyor.