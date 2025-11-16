Sultanlar Ligi 5. Hafta Maçı: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Bu kritik derbi, 16 Kasım 2025 tarihinde Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor; zira Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon 4 maçta 3 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe Medicana ise 4 maçta 4 galibiyetle dikkat çekiyor. Eczacıbaşı, özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyecek.

Maçın Detayları

Fenerbahçe Medicana, sezona 3-1’lik bir galibiyetle başlayarak Aras Kargo'yu mağlup etti. Takım, ardından Türk Hava Yolları, Zeren Spor ve Beşiktaş'ı da 3-0’lık skorlarla yenerek formunu sürdürdü. Eczacıbaşı Dynavit ise, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor; son 4 maçında 3 galibiyet alarak ligdeki iddiasını sürdürüyor. Bu nedenle, her iki takım da bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için sahada var güçleriyle mücadele edecekler.

Yayın Bilgileri

Maç, saat 19.30’da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağı öğrenildi. Bu, voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve maçın heyecanını artırdığını göstermekte.

Saygı Duruşu ve Müzik Yayını

Karşılaşma öncesinde, Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı sonucunda hayatını kaybeden askerler anısına tüm tribünlerde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, maç süresince salonda müzik yayını yapılmayacak. Bu uygulama, oyunculara ve izleyicilere saygı duruşu için bir alan yaratmak amacıyla gerçekleştiriliyor.