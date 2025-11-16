Dolar
Şişli'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Şişli'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

14
14
Şişli'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'un Şişli ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle yaşanan bir tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olay sonucunda iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi.

Tartışmanın Sebebi Yol Verme İhtilafı

Olay, Şişli'nin İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Alan ile motosiklet sürücüsü arasında seyir halindeyken yol verme konusuyla ilgili bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, motosikletin arkasında bulunan Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsüne saldırdı.

Yaralıların Durumu ve Olayın Gelişimi

Şafak B., minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Alan’ı kolundan, yanında bulunan A.K.’yi ise kalbinin altından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı A.K., can havliyle sokağa koşarken, saldırgan bir süre peşinden koştu. Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.’nün yanına dönen şüpheli, olay yerinden motosikletle uzaklaştı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Durumun acil olduğunu fark eden çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, her iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu olay, İstanbul'da artan trafik tartışmalarının ve buna bağlı şiddetin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Şişli'deki bu durum, benzer olayların tekrar yaşanmaması açısından kamuoyunda endişe yaratmış durumda. Yetkililerin, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını teşvik etmek için alacakları önlemler merakla bekleniyor.

#Şişli
#Yol Verme Kavgası
