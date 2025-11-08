Şevval Şahin Kimdir ve Kaç Yaşındadır?

Ünlü model Şevval Şahin, TV 8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasında jüri üyesi olarak dikkatleri üzerine çekti. Miss Turkey 2018 birincisi olan Şahin, bu programda ablası Ceyda Şahin ile aynı sahnede yer alarak izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Şevval Şahin'in kariyeri, geçmişi ve kişisel bilgileri, moda dünyasında yakından takip edilen bir figür olmasını sağlıyor.

Jüri Koltuğundaki İsim

Bu haftaki bölümde, yarışmanın sunucusu Güzide Duran, Şevval Şahin'e "Boyu boyuma uygun jüri" diyerek samimi bir iltifat etti. Bu diyalog, programın izleyicileri tarafından ilgiyle karşılandı ve Şahin’in jüri koltuğundaki varlığını daha da belirgin hale getirdi. Şahin, kısa sürede kendine özgü tarzını ve bakış açısını jüri üyeliğinde göstererek, yarışmaya farklı bir soluk kattı.

Podyumda Tavsiyeler

Şevval Şahin, yarışmacılara podyumda nasıl etkili bir yürüyüş sergileyeceklerine dair önerilerde bulundu. "Müziğin ritmine göre adım atıyorum" diyerek, profesyonel modelik tecrübesini yarışmacılarla paylaştı. Bu tavsiyeleri, genç modellere hem ilham kaynağı oldu hem de programın dinamik yapısına katkıda bulundu.

Kariyer Yolculuğu

Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Turkey birincisi olarak tanınmaya başladı. Londra'da moda eğitimi alarak modellik kariyerine yön veren Şahin, uluslararası alanda da adını duyurdu. Victoria's Secret gibi prestijli markaların defilelerinde yer aldı ve dünya çapında tanınan markalarla iş birliği yaptı. Bu süreç, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Ablası da Yarışmada

Bu bölümde dikkat çeken bir diğer unsur ise Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin'in de yarışmacılar arasında bulunmasıydı. Kardeşlerin aynı programda buluşması, izleyiciler için ilginç bir durum oluşturdu. Jüri üyesi olarak Şevval Şahin'in değerlendirmeleri, ablası için daha özel bir anlam taşıdı ve yarışmaya farklı bir dinamik kattı.

Medyada Yer Almaya Devam Ediyor

Şevval Şahin, modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor. "İşte Benim Stilim" gibi geniş bir izleyici kitlesine hitap eden bir programa jüri olması, onun popülaritesini daha da artırdı. Bu durum, Şahin’in kariyerini ve medyadaki görünürlüğünü olumlu yönde etkiliyor.