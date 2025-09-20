Selman Altaş İstifa Etti: Ordu'daki Siyasi Gelişmeler

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu gelişme, siyasi kulislerde geniş yankı bulurken, Altaş'ın istifası Ordu'daki siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırdı.

Selman Altaş Kimdir?

Selman Altaş, 11 Nisan 2023 tarihinde AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevini devralarak, parti içerisinde önemli bir konum elde etti. Uzun yıllar boyunca AK Parti çatısı altında çeşitli görevlerde bulunan Altaş, yerel teşkilatlarla uyumlu bir çalışma yürütmesiyle tanınmaktadır. Tecrübesi ve parti içindeki ağırlığı sayesinde Ordu'daki siyasi dengelerde önemli bir figür haline gelmiştir. Altaş, görevi süresince sergilediği disiplinli yönetim anlayışıyla dikkat çekmiştir.

İstifa Kararının Nedeni

Selman Altaş, istifa kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında, AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevini büyük bir gururla üstlendiğini ifade eden Altaş, bugün itibarıyla görevinden ayrıldığını belirtti. İstifasının AK Parti Genel Merkezi ile yapılan son görüşmelerin ardından istendiği yönündeki iddialar, siyasi kulislerde tartışma konusu oldu. Altaş, istifasını herhangi bir polemiğe yol açmadan, sade bir dille kamuoyuna iletti. Açıklamasında, "11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Siyasi Gündemde Yeni Dönem

Altaş’ın istifası, Ordu'daki siyasi dengelerde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Yerine kimin atanacağı ve il teşkilatında nasıl bir değişim yaşanacağı merakla bekleniyor. Parti içinden gelen bilgiler, yeni isimlerin gündeme gelebileceğini ve bu süreçte AK Parti Genel Merkezi'nin il teşkilatları ile yakın temas halinde olduğunu gösteriyor.

AK Parti Teşkilatından Beklentiler

İstifa sonrası AK Parti Ordu İl Teşkilatı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulislerde Selman Altaş’ın görev süresince sergilediği uyumlu yönetim anlayışının parti içinde takdir topladığı ifade ediliyor. Altaş’ın yerine gelecek isim konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, yeni atamanın kısa süre içinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu süreçte, partinin iç dinamikleri ve siyasi atmosfer üzerindeki etkileri dikkatle izlenecek.