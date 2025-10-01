Dolar
Samsun'da feci kaza: Yaya yolundan karşıya geçmek isterken can verdi

Samsun'da feci kaza: Yaya yolundan karşıya geçmek isterken can verdi

Yayınlanma
14
Samsun'da feci kaza: Yaya yolundan karşıya geçmek isterken can verdi
Kaza, Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı yan yolda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Volkan Şentürk (31) yönetimindeki 55 AOU 422 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Yeşilyurt'a (65) çarptı.Çarpmanın şiddetiyle Nuray Yeşilyurt yaklaşık 50 metre savrularak yere düşüp olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet ise yaklaşık 140 metre sürüklendi.Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Şentürk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Nuray Yeşilyurt'un cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Giresun'da evlat dehşeti: Babasını tabancayla öldüren 17 yaşındaki genç, polise teslim olduGündem 

