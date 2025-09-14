Dolar
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025: İkinci Tercih Süreci Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025: İkinci Tercih Süreci Başlıyor

Yayınlanma
14
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025: İkinci Tercih Süreci Başlıyor
Okunma Süresi: 2 dk

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği personel alımları kapsamında ikinci tercih sürecinin yaklaşması, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Mayıs ayında tamamlanan ilk başvuruların ardından, şimdi gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Adaylar, başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İkinci Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı, toplamda 18 bin kişilik personel alımı için ikinci tercih sürecine hazırlık yapıyor. Ancak, bu süreçle ilgili kesin tarihlerin henüz açıklanmadığı bildiriliyor. Uzmanlar ve yetkililer, alım ilanının eylül veya ekim aylarında yayımlanacağını öngörüyor. Ayrıca, başvuruların ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi üzerinden alınması ve adayların KPSS puanlarına göre sıralanması planlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ikinci alım sürecinin eylül ayında başlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Kadro ve Branş Dağılımı Hakkında Bilgiler

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmişti. İlk alımda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarının alım kapsamına dahil olduğu belirtilmişti. İkinci alımda hangi branştan kaç kişinin alınacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapı bekleniyor. Bu durum, adayların tercihlerini yaparken dikkate alacakları önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kılavuzun Yayın Tarihi

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da eylül veya ekim aylarında yayımlanması bekleniyor. Adaylar, bu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru koşulları ve kadro dağılımı hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilecekler. Sağlık Bakanlığı'nın alım süreci, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı personel alımı süreci, adaylar için büyük bir fırsat sunarken, süreçle ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

#Ösym
#Sağlık Bakanlığı
