Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

29 Aralık 2025
14
Abone Ol google news
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi
Okunma Süresi: 2 dk

29 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 oranında bir değer kaybı yaşadı ve 11.250,61 puana geriledi. Borsa'nın bu düşüşü, yatırımcılar arasında temkinli bir hava oluşturdu.

Piyasa Durumu ve İşlem Hacmi

Günün ilk yarısında, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,76 puan düşüş gösterdi. Bu süreçte toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 oranında değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,04'lük bir artış yaşadı. Özellikle finansal kiralama ve faktoring sektörü, yüzde 1,38 ile en çok değer kazanan sektör oldu. Bununla birlikte, madencilik sektöründe yüzde 1,74'lük bir düşüş gözlemlendi.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda yılın son haftasında temkinli bir seyir izleniyor. Bu bağlamda, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel bir şekilde negatif bir trend izledi. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği veriler arasında, ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi yer alıyor. Analistler, bu verilerin piyasa üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Teknik Analiz ve Destek-Direnç Seviyeleri

Analistlerin yaptığı teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinin 11.150 ve 11.000 seviyeleri destek konumunda bulunurken, 11.350 ve 11.450 puanları ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin izlenmesi, yatırımcıların alım-satım kararları üzerinde belirleyici olabilir.

BİST 100 endeksinin gün içindeki performansı, piyasalardaki genel durumu yansıtırken, yatırımcıların ve analistlerin dikkatle takip ettiği bir süreçte ilerliyor. Bu bağlamda, piyasalardaki gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

