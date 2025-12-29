Seda Sayan'dan 'Hayatınızı kim oynasın?' sorusuna sürpriz yanıt

Dolar
Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, "Hayatınız film olursa sizi kim oynasın?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Sayan, hem müzik kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen bir isim olarak, bu soruya verdiği yanıtla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Seda Sayan'ın Kariyeri ve Özel Hayatı

Seda Sayan, "Ah Geceler", "Git Yoluna", "Manidar", "Gör Bak", "Tabi Tabi", "O Bilmiyor", "Bahçede Mış Mış" ve "Seni Seviyorum" gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Sayan, daha önce 7 kez evlilik yaşamış ve Oğulcan Engin adında bir oğlu bulunmaktadır. Sayan, son dönemde hem müzikal kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmektedir.

Konser Öncesi Muhabirlerle Sohbet

Dün akşam eşi Çağlar Ökten ile birlikte sahne aldığı mekanda bulunan Seda Sayan, konser öncesinde muhabirlerle bir araya geldi. Burada, hayranları ve basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Sayan, dikkat çekici bir soruya yanıt verdi.

İlayda Alişan Yanıtı ile Sosyal Medyada Gündem Oldu

Seda Sayan, "Hayatınız film olursa sizi kimin canlandırmasını istersiniz?" sorusuna, "Beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" şeklinde cevap verdi. Bu yanıt, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu ve Sayan'ın esprili yaklaşımı takdir topladı. Sayan'ın gelin adayı olarak belirttiği İlayda Alişan, geçtiğimiz ay Sayan'ın televizyon programında da yer almış, Oğulcan Engin ile olan ilişkisini paylaşmıştı.

Programda, Seda Sayan’ın kayınvalide olarak konumunu sorgulayan bazı yorumlara karşı İlayda Alişan, "Hiç öyle değilsiniz bence" diyerek Sayan'ı savundu. Oğulcan Engin ile olan ilişkisi hakkında da, "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz. Ben hepsine şahidim" sözleriyle Seda Sayan'a destek verdi.

#Seda Sayan
#İlayda Alişan
#Oğulcan Engin
