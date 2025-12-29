Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in İkiz Kızlarını Okula Götürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep'i okula götürerek destek oldu. Bu anlamlı ziyaret, Zeyrek ailesine yönelik devam eden destek çabalarının bir parçası olarak öne çıktı.

Ferdi Zeyrek'in Anısı ve Ailesine Destek

Ferdi Zeyrek, Haziran ayında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in vefatı, yalnızca ailesini değil, aynı zamanda Manisa halkını da derinden etkiledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu zorlu süreçte ailenin yanında olarak, büyük kızı Nehir Zeyrek'in üniversite sınavı ve kayıt sürecinde de ona destek olmuştu. Ailenin birlikte yaşadığı bu acılı dönemde, Elif ve Zeynep'in okula başlama heyecanına katkıda bulunmak için harekete geçti.

Özgür Özel'in Sözleri ve Ziyaretin Önemi

Elif ve Zeynep, Özgür Özel'e gönderdiği bir videoda "Özgür amca, sen ablamı okula götürüyorsun da bizi niye okula götürmüyorsun?" şeklinde bir mesaj ilettiler. Bu samimi çağrıya kayıtsız kalmayan Özel, yıl sonu için ikizleri okula götürme sözü vermişti. Verdiği bu sözü yerine getiren CHP lideri, Elif ve Zeynep'i okul günlerinde yanlarında olarak onlara moral kaynağı oldu.

Toplumsal Destek ve Dayanışma

Özgür Özel'in bu ziyareti, yalnızca bir siyasi figür olarak değil, aynı zamanda bir toplum lideri olarak da Zeyrek ailesine verdiği desteği pekiştirdi. Toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan bu tür ziyaretler, kaybedilen yakınların ardından ailelerin yaşadığı zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zeyrek ailesine olan bu destek, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren bir örnek teşkil ediyor.

Özgür Özel'in Elif ve Zeynep ile gerçekleştirdiği bu ziyaret, CHP'nin sosyal sorumluluk anlayışını da gözler önüne serdi. Ailelerin zor zamanlarında yanlarında olmak, siyasi liderlerin toplumsal yükümlülükleri arasında yer alıyor ve bu tür destekler, toplumda olumlu bir etki yaratmaya devam ediyor.