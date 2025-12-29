Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın Son Kararını Verdi

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili gelişmeler, sezonun ikinci yarısı öncesinde önemli bir kriz haline geldi. Takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Portekizli oyuncunun çalışma temposu ve tutumuyla ilgili endişelerini dile getirirken, yönetim ise bonservis bedelinde 15 milyon eurodan vazgeçmiyor. Bu durum, taraflar arasındaki gerilimi artırırken, krizin nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın Kesin Tavrı

Sergen Yalçın'ın Rafa Silva konusunda kararlılığı dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adam, takım içindeki huzursuzluğun önüne geçmek adına yönetimle yaptığı görüşmede, oyuncunun mevcut çalışma temposunun sürmesi durumunda Antalya kampında yer almasını istemediğini açıkça ifade etti. Yalçın, "Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece izin vermem" mesajını ileterek, sürecin bir an önce netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yönetimin Bonservis Israrı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva için belirlenen bonservis bedelinde geri adım atmıyor. Yönetim, oyuncunun transferi için net bir şekilde 15 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altında bir teklif düşünmüyor. Kulüp kaynakları, bu belirsizliğin teknik heyeti rahatsız ettiğini ve Sergen Yalçın'ın konunun ivedilikle çözülmesini istediğini belirtiyor. Yönetimin bu kararlılığı, Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili belirsizlikleri arttırıyor.

Taraflar Arasındaki Düğüm Çözülüyor Mu?

Rafa Silva’nın talepleri ile kulüp yönetiminin beklentileri arasındaki farkın kapanıp kapanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Eğer taraflar arasında bir uzlaşma sağlanabilirse, 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumu hakkında çeşitli seçeneklerin masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla takıma katkıda bulundu. Krizin çözümü, hem oyuncunun kariyeri hem de Beşiktaş'ın sezon hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.