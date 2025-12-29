Dolar
42,9402 %0.07
Euro
50,5493 %-0.04
Gram Altın
6.147,30 % -1,65
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın Son Kararını Verdi

Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın Son Kararını Verdi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın Son Kararını Verdi
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili gelişmeler, sezonun ikinci yarısı öncesinde önemli bir kriz haline geldi. Takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Portekizli oyuncunun çalışma temposu ve tutumuyla ilgili endişelerini dile getirirken, yönetim ise bonservis bedelinde 15 milyon eurodan vazgeçmiyor. Bu durum, taraflar arasındaki gerilimi artırırken, krizin nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın Kesin Tavrı

Sergen Yalçın'ın Rafa Silva konusunda kararlılığı dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adam, takım içindeki huzursuzluğun önüne geçmek adına yönetimle yaptığı görüşmede, oyuncunun mevcut çalışma temposunun sürmesi durumunda Antalya kampında yer almasını istemediğini açıkça ifade etti. Yalçın, "Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece izin vermem" mesajını ileterek, sürecin bir an önce netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yönetimin Bonservis Israrı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva için belirlenen bonservis bedelinde geri adım atmıyor. Yönetim, oyuncunun transferi için net bir şekilde 15 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altında bir teklif düşünmüyor. Kulüp kaynakları, bu belirsizliğin teknik heyeti rahatsız ettiğini ve Sergen Yalçın'ın konunun ivedilikle çözülmesini istediğini belirtiyor. Yönetimin bu kararlılığı, Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili belirsizlikleri arttırıyor.

Taraflar Arasındaki Düğüm Çözülüyor Mu?

Rafa Silva’nın talepleri ile kulüp yönetiminin beklentileri arasındaki farkın kapanıp kapanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Eğer taraflar arasında bir uzlaşma sağlanabilirse, 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumu hakkında çeşitli seçeneklerin masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla takıma katkıda bulundu. Krizin çözümü, hem oyuncunun kariyeri hem de Beşiktaş'ın sezon hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

#Haberler
#Spor
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi
#Ekonomi / 29 Aralık 2025
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Duyurdu
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Duyurdu
#Gündem / 29 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti
Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti
Spor
Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a Anma Sürüşü Kafilesi Sakarya'da
Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a Anma Sürüşü Kafilesi Sakarya'da
Yalova'da Şehit Olan Polis Memuru Turgut Külünk Kimdir?
Yalova'da Şehit Olan Polis Memuru Turgut Külünk Kimdir?
Tuğberk Yağız Gülter, Güllü'nün Ölümünde Ablası Tuğyan Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu
Tuğberk Yağız Gülter, Güllü'nün Ölümünde Ablası Tuğyan Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu
Son Dakika: Türkiye'de Depremler Meydana Geldi
Son Dakika: Türkiye'de Depremler Meydana Geldi
Yılbaşında Emeklilere İkramiye Verilecek Mi? Ne Kadar Olacak?
Yılbaşında Emeklilere İkramiye Verilecek Mi? Ne Kadar Olacak?
Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
29 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
29 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft