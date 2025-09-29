Sağlık Bakanlığı 15 Bin 247 Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 15.247 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, ebe, büro personeli, teknisyen, diyetisyen gibi çeşitli branşlarda personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim 2025'te sona erecektir.

Alım Süreci ve Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecektir. Adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreci 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve 6 Ekim 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

Başvuru Kılavuzu ve Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler

ÖSYM, 15.247 sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar, kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini yapmalıdır. Tercih işlemleri, yalnızca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecektir. Posta veya elden teslim edilen tercih listeleri geçersiz sayılacaktır. Adayların, tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri büyük önem taşımaktadır.

Kadro Dağılımı ve Branşlar

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı ilanda, personel alımında hangi branşlara ne kadar kadro ayrıldığına dair detaylı bilgiler sunulmuştur. Toplam 15.247 personel alımında en fazla kadro, 6.445 ile hemşire pozisyonuna verilmiştir. Ayrıca, tıbbi sekreterlik için 1.370, ilk ve acil yardım teknikeri için ise 1.809 kadro ayrıldığı belirtilmiştir. Bu kadro dağılımı, sağlık sektöründeki ihtiyaçların karşılanması açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 personel alımı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir girişimdir. Adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını yaparak bu fırsattan yararlanabilirler.