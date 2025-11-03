Recep Burhan Ataman’a Silahlı Saldırı: Sağlık Durumu Ne? Kimdir, Kaç yaşında?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen bir trafik tartışması, sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman'ın silahlı saldırıya uğramasıyla sonuçlandı. 22 yaşındaki Ataman, bu olayda ağır yaralandı ve sağlık durumu hakkında endişeler sürüyor. Peki, Recep Burhan Ataman kimdir ve bu olayın detayları nelerdir?

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Elazığlı sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, arkadaşlarıyla birlikte seyir halindeyken bir trafik tartışması yaşamış ve bu tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğramıştır. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay sırasında saldırgan araçtan inerek tabancayla Ataman’a ateş açmıştır. Bu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyarak olayın ciddiyetini gözler önüne sermiştir.

Ataman Hangi Hastanede Tedavi Altına Alındı?

Saldırı sonrası ağır yaralanan Recep Burhan Ataman, derhal Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hastanedeki doktorlardan alınan bilgilere göre, Ataman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilmektedir. Olayın ardından sosyal medya ve basında Ataman’a dair endişeler artarken, takipçileri ve sevenleri de onun için dua etmekte ve sağlık durumunu merak etmektedir.

Recep Burhan Ataman Kimdir? Kaç yaşında?

2003 doğumlu olan Recep Burhan Ataman, sosyal medya platformlarında eğlenceli içerikler paylaşarak kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan bir fenomen haline gelmiştir. Gençler arasında oldukça tanınan bir isim olan Ataman, genellikle mizahi paylaşımlarıyla dikkat çekmektedir. İstanbul’da yaşayan bu genç fenomen, sosyal medya aracılığıyla birçok insanla etkileşim kurmakta ve kendine özgü tarzıyla kitlelerce ilgi görmektedir.

Soruşturma Nasıl İlerliyor?

Silahlı saldırının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatmıştır. Olay yeri güvenlik kameralarının incelemeye alındığı, tanık ifadelerinin değerlendirildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirilmektedir. Polis, olayın arka planını aydınlatmak ve benzer durumların önüne geçmek adına titiz bir çalışma yürütmektedir.