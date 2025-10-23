Ozan Güven Hapse Giriyor

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet iddiaları nedeniyle aldığı hapis cezasının onanmasının ardından cezaevine girmeye hazırlanıyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezasını onayladı ve güvenlik tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçireceğini açıkladı.

Dava Süreci ve Mahkeme Kararları

Ozan Güven, 13 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla karşılıklı olarak şikayetçi olmuştu. Davanın sonucu, 6 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. Mahkeme, Güven’i 'Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından beraat ettirirken, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 15 ay hapse mahkum etti. Bulutsuz ise 'Basit yaralama' suçundan beraat etti.

İtiraz Süreci ve Sonuç

Tarafların mahkeme kararına itiraz etmesi üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yargılamayı yapan mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık tespit etmediğini ve delillerin yeterli olduğunu belirtti. Mahkeme, suç tiplerinin kanuni çerçeveye uygun olarak değerlendirildiğini ifade ederek, yapılan itirazları oy birliğiyle reddetti. Bu gelişme ile birlikte, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hüküm kesinleşmiş oldu.

Güven’in Cezaevindeki Durumu

Ozan Güven, denetimli serbestlik kapsamı dışında kalan ceza süresinin 45 gününü açık cezaevinde geçirecek. Cezaevinde geçireceği süre, oyuncunun hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu süreç, hem Güven hem de Deniz Bulutsuz için, yaşanan olayların yasal boyutunun sonuçlarını net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Olayların ardından yaşanan gelişmeler, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.