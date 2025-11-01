Orkan Çınar Kimdir? Futbol Kariyeri ve Yeni Mesleği

Eski Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra yeni bir sektöre adım atarak dikkatleri üzerine çekti. 29 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Çınar, Türk kökenli bir aileden gelmektedir. Küçük yaşlarda futbola olan ilgisi, onu genç yaşta Almanya'nın önemli kulüplerinin altyapılarına yönlendirmiştir.

Gençlik Yılları ve Almanya Kariyeri

Futbol kariyerine 13 yaşında Füchse Berlin'de başlayan Orkan Çınar, ardından Borussia Berlin ve son olarak Wolfsburg altyapısına transfer olmuştur. 2011 yılında Wolfsburg U-17 takımına katıldığında, ilk sezonunda 25 maçta 11 gol atarak yeteneğini göstermiştir. 2013-2014 sezonunda U-19 takımında grup birinciliği yaşasa da, turnuvanın yarı finalinde elenmişlerdir. Ayrıca, Almanya'nın genç milli takımlarında da görev almıştır.

Türkiye'ye Dönüş ve Beşiktaş'a Transfer

Çınar, 2015 yılında Gaziantepspor forması giymeye başladıktan sonra, gösterdiği performansla Türkiye'nin büyük kulüplerinin dikkatini çekmiştir. 24 Temmuz 2017'de Beşiktaş'a transfer olan Orkan, dönemin güçlü kanat oyuncuları arasında yer alan Ryan Babel, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens ile forma rekabetine girmiştir.

Beşiktaş Kariyerindeki Önemli Anlar

Orkan Çınar, 28 Kasım 2017’de Beşiktaş'ın Manisaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış ve iki asist yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca, 6 Aralık 2017'de RB Leipzig'le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında da oyuna sonradan girerek, takımının galibiyetine katkı sağlamıştır. Ancak, yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle Beşiktaş'ta düzenli forma şansı bulamamıştır. 31 Ocak 2020'de kulüple olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir.

Milli Takım Kariyeri

Orkan Çınar, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giymiştir. U-16'dan U-21'e kadar tüm kategorilerde Ay-Yıldızlı formayı giyerek, milli takıma önemli katkılarda bulunmuştur.

Futbolu Bıraktı, Yeni Bir Yola Girdi

Aktif futbol hayatını sonlandıran Orkan Çınar, günümüzde Bursa'da ağabeyiyle birlikte bir dönerci dükkanı işletmektedir. Sporculuktan işletmeciliğe geçiş yaparak kariyerinde yeni bir sayfa açmış olan Çınar, Beşiktaş'ta 2017-2020 yılları arasında forma giymiştir. Bu dönemde Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında görev almasına rağmen, ligde istikrarlı bir performans sergileyememiştir. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kısa süre Alanyaspor ve Ankaragücü'nde de oynamıştır. Şu anda, kardeşiyle birlikte işlettiği döner restoranında aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.