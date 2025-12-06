Dolar
Öğretmen Affetti, Polis İnceleme Başlattı

14
14
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde, fizik öğretmeni M.C. (61) ile öğrencileri arasında yaşanan alay konusu olan olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Öğrencilerin öğretmeniyle dalga geçtiği anların görüntüleri, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı ve olayın ardından hem okul yönetimi hem de ilgili emniyet birimleri harekete geçti.

Okul Yönetiminden Disiplin Soruşturması

Olayın kamuoyuna yansımasının hemen ardından, Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi yönetimi, disiplin soruşturması başlattı. Öğretmen M.C., öğrencilerinin eğitim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına disiplin cezası talep etmediğini ifade etti. Bu durum, öğretmenin olay karşısındaki tutumunu gözler önüne sererken, okul yönetiminin konuyla ilgili alacağı karar merakla bekleniyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü İnceleme Başlattı

Yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayla ilgili olarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de inceleme sürecine dahil oldu. Disiplin soruşturması kapsamında, olayın merkezindeki üç öğrenci hakkında süreç devam ederken, polis ekipleri okul yöneticileriyle görüşerek bilgi topladı. Ekiplerin okuldan ayrılmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de aynı gün okulda incelemelerde bulundu.

Öğretmenin Durumu İyileşti

Olayla bağlantılı olarak, öğretmen M.C. hafta başında okulda dengesini kaybedip düşerek yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan M.C., yapılan müdahale sonrasında taburcu edildi. Öğrencilerinden şikayetçi olmayan öğretmenin evde tedavisine devam ettiği bildirildi. Bu gelişmeler, öğretmenin durumu hakkında bilgi verirken, olayın ardından yaşanan süreçte her iki tarafın da beklentileri ve tepkileri dikkat çekiyor.

