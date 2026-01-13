Dolar
Niğde - Pozantı Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Niğde - Pozantı Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Yayınlanma 14
14
Niğde - Pozantı Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
Okunma Süresi: 2 dk

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Göbeklidağ mevkiinde, Adana istikametinde gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Rıza A. (50) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Erdal E. (33) idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Rıza A.’nın otomobili, yolun sağ tarafında arıza nedeniyle park halinde bulunan ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış olan Yusuf U. (26) yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorka çarparak savruldu. Bu trajik kaza, sürücülerin ve diğer yolcuların hayatını tehlikeye attı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan İhsan O. (32) ve Tekin G. (30) ile ilgili yaptıkları kontrolde, her ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı durumdaki Ahmet G. (20) ile araç sürücüsü Erdal E. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı ve ilgili incelemelere başlandı.

Trafik Güvenliği ve Önlemler

Bu kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu'nda trafik güvenliği konularını bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle yoğun saatlerde ve yolda meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak önlemler, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Olayın ardından yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Kazanın nedenine ilişkin yapılan araştırmalar devam ederken, bu tür olayların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları gerektiği vurgulanıyor. Trafik kazalarının, sadece bireyleri değil, toplumu da etkileyen önemli bir sorun olduğu biliniyor. Bu nedenle, sürücülerin her zaman dikkatli ve sorumlu davranmaları hayati önem taşıyor.

#Nigde
#Trafik Kazası
