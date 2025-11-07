Dolar
Murat Özkaya Kimdir? Bahis Mi Oynadı? Neden Gözaltında?

Murat Özkaya Kimdir? Bahis Mi Oynadı? Neden Gözaltında?

Yayınlanma 14
14
Murat Özkaya Kimdir? Bahis Mi Oynadı? Neden Gözaltında?
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, futbol dünyasından tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Süper Lig takımlarından Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya'nın da gözaltına alındığı açıklanırken, bu durum spor camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Murat Özkaya kimdir ve neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Soruşturmanın Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, "müsabaka sonucunu etkileme" ve "yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme" suçlaması çerçevesinde sürdürülmektedir. Gözaltına alınan isimler arasında, Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya'nın yanı sıra, futbol camiasında tanınan birçok kişi de bulunmaktadır. Soruşturmanın, Türkiye'de son yıllarda artan yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı başlatılan geniş çaplı bir operasyonun parçası olduğu belirtiliyor.

Murat Özkaya'nın Kariyeri

Murat Özkaya, 22 Mart 1971 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğmuştur. Kendisi Türk iş insanı ve spor yöneticisi olarak tanınmaktadır. Otomotiv kiralama sektöründe faaliyet gösteren Metal Oto firmasının kurucusu olan Özkaya, Türkiye genelinde yaklaşık 9 bin araçlık bir filoya ve 500 kişilik bir çalışan kadrosuna sahiptir. Şirketi, 25 ilde hizmet vermekte olup, sektördeki önemli oyunculardan biri olarak bilinmektedir.

Özkaya, Haziran 2019’da Eyüpspor'un başkanı olarak atanmış ve bu görevde bulunduğu süre zarfında kulübü mali ve sportif açıdan önemli ölçüde güçlendirmiştir. Onun başkanlığı döneminde Eyüpspor, 1. Lig şampiyonluğu elde ederek Süper Lig'e yükselmiştir. Ayrıca, bir dönem Galatasaray Spor Kulübü üyeliği ile de gündeme gelen Murat Özkaya, spor dünyasında aktif bir figür olarak dikkati çekmektedir. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündeminde yer alan Özkaya, son olarak yürütülen yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle gözaltına alınmıştır.

Bu gelişme, spor camiasında geniş yankı bulurken, yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadeledeki kararlılığı gözler önüne sermektedir. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Murat Özkaya'nın durumu ve diğer gözaltına alınan kişilerin akıbeti merakla beklenmektedir.

