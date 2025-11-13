Dolar
42,2655 %0,23
Euro
49,0871 %0,43
Gram Altın
5.745,35 % 0,84
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem MHP’li Belediye Başkanı İsmail Arslan Tutuklandı

MHP’li Belediye Başkanı İsmail Arslan Tutuklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
MHP’li Belediye Başkanı İsmail Arslan Tutuklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Konya'nın Akören ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı İsmail Arslan, 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla tutuklandı. Arslan’ın, 2021 yılında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden bir vatandaş için belediye bütçesinden 5 milyon 500 bin lira ödediği iddiaları gündeme geldi. Bu durum, Arslan hakkında başlatılan soruşturmanın temelini oluşturdu.

Trafik Kazası ve Kan Parası İddiası

İddialara göre, 2021 yılında İsmail Arslan'ın kullandığı makam aracı bir trafik kazasına karıştı ve bu kazada bir vatandaş hayatını kaybetti. Arslan, vefat eden kişi için ödenecek olan 5 milyon 500 bin liralık kan parasını belediyenin kasasından karşıladı. Bu olay, Arslan hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davanın önemli bir parçasını oluşturdu. Mahkeme, Arslan’ı bu suçtan hapis cezasına çarptırdı ve kararın kesinleşmesinin ardından Arslan, emniyete giderek teslim oldu.

Akören Belediyesi'nde Geçici Görev Değişikliği

İsmail Arslan’ın tutuklanmasının ardından, Akören Belediyesi'ndeki başkanlık görevine geçici olarak Başkan Yardımcısı Ömer Cengiz vekalet etmeye başladı. Cengiz’in, belediyenin rutin işleyişini sürdürdüğü ve bu süreçte herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Bu değişiklik, yerel yönetimdeki belirsizliğin en kısa sürede giderilmesi amacıyla hayata geçirildi.

İsmail Arslan Kimdir?

İsmail Arslan, 1971 yılında Konya'nın Akören ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini yine bu ilçede tamamladı. 1991 yılında Etibank Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışma hayatına başlayan Arslan, 1997 yılında Seydişehir Ziraat Bankası'nda şef yardımcısı olarak görev aldı. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü bitiren Arslan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde de eğitim aldı. Akörenliler Derneği'nde iki yıl muhasiplik yapan ve Akören Dergisi'nde yayın kurulunda yer alan Arslan, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nde döner sermaye işletme müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2019 yılında Akören Belediye Başkanı olarak seçilen İsmail Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Metin Keçeci: “Ben de halktan biriyim, karton taşıdım diye dramatize etmeyin”
Metin Keçeci: “Ben de halktan biriyim, karton taşıdım diye dramatize etmeyin”
#Magazin / 13 Kasım 2025
Uçak Kazasında Son Şehidimizin Naaşına Ulaşıldı
Uçak Kazasında Son Şehidimizin Naaşına Ulaşıldı
#Gündem / 13 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Emekli ve Memur Maaş Zammı 2026: SSK ve Bağ-Kur Maaşları Ne Kadar Olacak?
Emekli ve Memur Maaş Zammı 2026: SSK ve Bağ-Kur Maaşları Ne Kadar Olacak?
Gündem
CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ziyaret
CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ziyaret
Muazzez Abacı’nın Eski Eşi Abdurrahman Abacı Kimdir? Sessiz Kalan Hayat Hikayesi Gündemde
Muazzez Abacı’nın Eski Eşi Abdurrahman Abacı Kimdir? Sessiz Kalan Hayat Hikayesi Gündemde
2026 Hac Kesin Kayıtları Başladı mı? Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? İşte E-Devlet Kayıt Ekranı ve Detaylar
2026 Hac Kesin Kayıtları Başladı mı? Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır? İşte E-Devlet Kayıt Ekranı ve Detaylar
Muazzez Abacı 78. Doğum Gününde Hayata Veda Etti
Muazzez Abacı 78. Doğum Gününde Hayata Veda Etti
İstanbul’da Dev Final: TFF Süper Kupa Finalinin Tarihi ve Yeri Açıklandı
İstanbul’da Dev Final: TFF Süper Kupa Finalinin Tarihi ve Yeri Açıklandı
12 Kasım 2023 Altın Fiyatları Canlı Takip
12 Kasım 2023 Altın Fiyatları Canlı Takip
Kızılcık Şerbeti'nde Dengeler Değişiyor: Zeynep Parla Diziye Katılıyor
Kızılcık Şerbeti'nde Dengeler Değişiyor: Zeynep Parla Diziye Katılıyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft