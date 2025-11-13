MHP’li Belediye Başkanı İsmail Arslan Tutuklandı

Konya'nın Akören ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı İsmail Arslan, 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla tutuklandı. Arslan’ın, 2021 yılında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden bir vatandaş için belediye bütçesinden 5 milyon 500 bin lira ödediği iddiaları gündeme geldi. Bu durum, Arslan hakkında başlatılan soruşturmanın temelini oluşturdu.

Trafik Kazası ve Kan Parası İddiası

İddialara göre, 2021 yılında İsmail Arslan'ın kullandığı makam aracı bir trafik kazasına karıştı ve bu kazada bir vatandaş hayatını kaybetti. Arslan, vefat eden kişi için ödenecek olan 5 milyon 500 bin liralık kan parasını belediyenin kasasından karşıladı. Bu olay, Arslan hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davanın önemli bir parçasını oluşturdu. Mahkeme, Arslan’ı bu suçtan hapis cezasına çarptırdı ve kararın kesinleşmesinin ardından Arslan, emniyete giderek teslim oldu.

Akören Belediyesi'nde Geçici Görev Değişikliği

İsmail Arslan’ın tutuklanmasının ardından, Akören Belediyesi'ndeki başkanlık görevine geçici olarak Başkan Yardımcısı Ömer Cengiz vekalet etmeye başladı. Cengiz’in, belediyenin rutin işleyişini sürdürdüğü ve bu süreçte herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Bu değişiklik, yerel yönetimdeki belirsizliğin en kısa sürede giderilmesi amacıyla hayata geçirildi.

İsmail Arslan Kimdir?

İsmail Arslan, 1971 yılında Konya'nın Akören ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini yine bu ilçede tamamladı. 1991 yılında Etibank Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışma hayatına başlayan Arslan, 1997 yılında Seydişehir Ziraat Bankası'nda şef yardımcısı olarak görev aldı. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü bitiren Arslan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde de eğitim aldı. Akörenliler Derneği'nde iki yıl muhasiplik yapan ve Akören Dergisi'nde yayın kurulunda yer alan Arslan, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nde döner sermaye işletme müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2019 yılında Akören Belediye Başkanı olarak seçilen İsmail Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.