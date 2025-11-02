Meskenlerde Elektrik Tüketim Limiti ve Fatura Etkileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılından itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi. Bu düzenlemenin amacı, elektrik desteklerinin daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmektir. Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesinin bulunduğu göz önüne alındığında, yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 2,5 milyon abonenin bu düzenlemeden etkileneceği öngörülmektedir.

Elektrik Tüketim Limitinin Uygulanacağı Alanlar

Belirlenen 4 bin kilovatsaatlik limit, apartmanlar, siteler ve ortak kullanım alanları gibi mesken tüketici grubuna ait alanlarda geçerli olacaktır. Bu kapsamda asansörler, hidroforlar ve merdiven aydınlatmaları gibi ortak alanların tüketimleri de bu limitin içerisine dahil edilmiştir. Yeni düzenleme ile, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan aboneler, bu tüketime bağlı olarak destekten yararlanamayacaklardır.

Aylık Ortalama Tüketim ve Fatura Tutarları

Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketiminin yaklaşık 200 kilovatsaat civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yeni uygulama kapsamında, aylık 333 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler, bu limitin üstündeki tüketimlerinin tamamı için destekten faydalanamayacaklardır. Güncel elektrik faturası ise bu tüketime ulaşan aboneler için yaklaşık 984 lira olarak belirlenmiştir.

Düzenlemenin Uygulanma Tarihi ve Etkileri

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecektir. İlgili kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 2025 yılında mevcut uygulamalara göre yaklaşık 1,3 milyon abonenin daha bu düzenlemeden etkilenmesi beklenmektedir. Böylece toplamda 2,5 milyon abone, yani Türkiye'deki mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı bu kapsamda destekten yararlanamayacaktır.

Devlet Destekleri ve Muafiyetler

Yeni uygulama ile birlikte, elektrik tüketimi belirli kademelere göre sübvanse edilmeye devam edecektir. Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57 oranında destek sağlanırken, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) bu oran yüzde 36 olacaktır. Ayrıca, AFAD'ın geçici barınma evleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler gibi belirli gruplar muaf tutulacaktır.

Sanayi ve Ticaret Alanlarındaki Tüketim Limiti

Sanayi ve ticarethaneler için belirlenen yıllık tüketim limiti ise değişmeden 15 bin kilovatsaat olarak korunmuştur. Bu gruptaki abonelerin tüketim miktarları, yıllık bazda değerlendirilecektir. Limitin üzerinde tüketim yapan aboneler, 2025 yılına ait tüketim miktarlarına göre belirlenerek sınıflandırılacaktır. Ayrıca, limitin üstünde tüketim yapan bir abonenin 2026 yılı boyunca normal perakende satış tarifesine geri dönmesi için yıllık tüketimin 2027 yılında belirlenen limitin altında kalması gerekmektedir.