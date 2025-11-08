Mersin Silifke'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde gerçekleşti. H.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın Detayları

Kaza anında otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri, yaralıları en kısa sürede Silifke Devlet Hastanesi'ne taşımak için harekete geçti. Yaralılardan ikisinin durumu ağırken, tüm müdahalelere rağmen Selman Haskan isimli yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kazanın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçtan yaralıları çıkarmak için çalışmalar yürüttü. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kazanın meydana geldiği bölge, sık sık trafik kazalarına sahne olan bir nokta olarak biliniyor. Yetkililer, söz konusu alanda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olayın nedenine dair detaylı bir inceleme yapılacağı öğrenildi. Sürücü H.K.'nin kazadan önceki durumuna ve olay anındaki davranışlarına dair bilgiler toplanıyor. Yetkililer, kaza ile ilgili tüm ayrıntıları aydınlatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.