Merkez Bankası Ocak 2026 Faiz Kararının Açıklanacağı Tarih Belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk faiz kararını açıklamak için geri sayımı başlattı. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının detaylarını merakla takip ediyor. Özellikle döviz ve altın yatırımcıları için bu toplantı, ekonomik göstergelerin yönünü belirleyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Faiz Kararının Açıklanacağı Tarih

Fatih Karahan başkanlığındaki PPK, 2026 yılına dair faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştireceği toplantıda alacak. Toplantı, Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak ve faiz oranları ile ilgili kararlar bu saatten itibaren kamuoyuna duyurulacak. PPK'nın toplantı sonrası yapacağı ayrıntılı değerlendirmeleri içeren özet, toplantıyı takip eden beş iş günü içinde TCMB'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Tüketici Fiyatları ve Dolar/TL Beklentileri

Yılın ilk toplantısına dair piyasa beklentileri de şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz ay yüzde 3,44 olarak belirlenen Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'ya yükseldi. Bunun yanı sıra, cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e gerileyerek dikkat çekti. Uzmanlar, enflasyon oranlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini 12 ay ve 24 ay sonrası için değerlendirmekte, 12 ay sonrası için TÜFE artış beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye ve 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,1693 olarak belirlenmişken, 12 ay sonrası için bu beklenti 51,8879 seviyesine yükselmiştir. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, Merkez Bankası'nın alacağı kararların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yatırımcıların dikkatle beklediği bu toplantının sonuçları, Türkiye ekonomisinin genel gidişatı üzerinde etkili olacak. Ekonomik verilerin ve küresel piyasa dinamiklerinin ışığında, faiz oranlarının belirlenmesi, piyasalarda yeni bir dönemin kapılarını açabilir.